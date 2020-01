İnsanlar davranışları, doğru, dürüst, ilkeli tavırları ile saygınlık kazanır. Kimi davranışları onları saygın güvenilir bir insan yaparken kimi davranışları da onları güvenilmez toplum da saygınlığı olmayan bir birey haline getirir.

Yetişkin birer olarak görüyoruz, anlıyoruz analiz ediyoruz. Nasıl olmamız ve olmamamız gerektiğini , ailemizden çevremizden aldıklarımızla karakterimizi şekillendirip iyi bir insan olmaya çalışıyoruz.

Boşuna dememişler doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar diye. Öyle ki doğruluktan şaşmayan, terazisi hep doğruyu gösteren insanlar büyük bir kesim tarafından dışlanırlar rahatsızlık duyulurlar. Her zaman dürüstlükten yana olmak birilerini rahatsız etse de insan onurunu şerefini düşünerek hiçbir zaman korkmadan konuşmalıdır doğruyu

Yanlış, ilk başta en kolayı en rahatı gibi gelebilir ama eninde sonunda yanlış yapana da yanlışa susana da kötülük getirir. Rahat bir vicdanla yaşamak, insanların yanlışınızı görme korkusuyla yaşamak yalanların hilelerin ardında sığınmaktan çok daha iyidir. Yanlışa uçarak varmaktansa doğruya sekerek gitmek daha iyidir. Yaptığımız her işi her görevi Allah rızası millet, devlet ve ülke menfaati gözeterek yaparsak hem vicdanen rahat ederiz hem de yaradılış gayemize uygun yaşamış oluruz bu yolda Yalnız kalınsa da kimse kabullenmese de doğru yolda yürümekten asla vazgeçmeyelim ,çünkü; yolcular her daim değişir ,ama yol hep aynı kalır.

2020 yılının ülkemiz, milletimiz, devletimiz ve Müslüman dünyası adına barış, kardeşlik, huzur ve başarı getirmesini temenni ediyor

Zayıfın güçlüden hakkını aldığı

Nimetin de külfetinde birlikte paylaşıldığı bir dünya temennisiyle sağlıcakla kalınız