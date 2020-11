Doğru yıllandırılmış insan & Human

Hani derler ya eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağar diye… Külliyen yalan. Nasıl ki iyi yıllanmış şarapların kırmızıların rengi açılır, beyazların rengi koyulaşır, tadı gençken sahip olduğu yaş meyve aramaları kurutulmuş meyve aromalarına dönüşürse şaraplar şişelendikten sonra bile olgunlaşmaya devam ederler.

Şaraplar yıllandırılarak daha mükemmel hale getirilirler. Yıllanmış şarabı, senelerce öyle bekletilmiş bir biçimde ekşiyen şaraplarla karıştırmayın sakın. Aslında senelerce öylesine bekleyen şaraplar yıllanmış değil; sadece eskimiş olurlar. Şarabı yıllandırma tekniğine girmeden muhteşem yıllanmış, #seasoned, deneyimli hayatı boyu en iyi yaptığını yapa gelmiş, yoluna çıkan her şeyin üstesinden gelmiş bir Maarifli Martı ve onun son yapıtından bahsedeceğim; Eriş Akman ve Human…

Nerdeyse tüm Maariflilerin mottosu haline gelmiş Jean Paul Sartre’ın “varoluş özden önce gelir” cümlesiyle ete kemiğe bürünmüş Varoluşculuk yolculuğuna çıkan Eriş Akman; Eğitimini Kadıköy Maarif Koleji (Şimdiki Kadıköy Anadolu) ve Mountview Academy of Dramatic Arts’da tamamladı. 1970 yılında, baş rolünü̈ Farley Granger’ın üstlendiği, “La Rossa“ filmi ile sinema oyunculuğuna başladı. Türkiye’ye döndükten sonra, Yılmaz Güney’in yönettiği “ Umutsuzlar“ filminde koreograf ve oyuncu, “Güllü”,” Sahtekar “ gibi filmlerde oyuncu olarak çalıştı, yalnız sinemada çalışmaya karar verdi ve bir çok filmde oyunculuk, asistanlık yaptığı, senaryo çalışmalarına katıldığı Arzu Film’e girdi. 1977 yılında oynadığı “Aile Şerefi” isimli filmdeki “Oktay” rolüyle, Yeni Delhi Film Festivali’nde Özel Jüri ödülüne layık bulundu. 1983 yılından itibaren “Lionman II – The Wrath Of The Witchqueen” den başlayarak, “Beyaz Bisiklet (Uygulama)”, “Bir Kırık Bebek (Uygulama)”, “Dünden Sonra Yarından Önce”, “ The Favorite (Uygulama)”, “Slipstream (Uygulama)”, “Ġki Bağlı Dev”, “Ne de Olsa Çocuk” isimli filmlerin yapımcılığını yaptı. Beyaz Bisiklet, Dü̈nden Sonra Yarından Önce , Anzak ve Mehmetçik, Ne de Olsa Çocuk ve Adı: Ġnsan filmlerinin senaryolarını yazdı ; yü̈zlerce reklam filmi, The Power of Motivation ve Ne de Olsa çocuk filmini yönetti; aralarında Umutsuzlar, Aile ġerefi, Dünden Sonra Yarından Önce, Slipstream, Arabian Nights da olan, onlarca yerli ve yabancı filmde oynadı.

Filminin hikayesi ise şöyle; Eriş Akman’ın senaryosunu yazıp, yönettiği, yapımcılığını Zeynep Akman, Mehmet Uzer ve Benjamin Beladi’nin yaptığı, başrollerini Ümit Sural, Oğuzhan Yıldız, Aliye Mutlu, Ayşe Kemikoğlu ve Pınar Gülkapan’ın paylaştığı, görüntü yönetmenliğini Orhan Ağaoğlu’nun yaptığı “Adı: İnsan” ve “Name: Human” ın hikayesi çok basit. Tanıyanların Meli diye hitabettiği Melankoli, lüks bir gece klübünde şarkı söyleyen bir travestidir. Madam diye hitabettiği yaşlı bir Rum kadın ve oğlu Evgenia’nın evinde pansiyoner olarak kalmaktadır, ancak bu üçlü aile gibi olmuşlardır.

Kan bağı olmasa da, birbirlerine sevgi ile bağlıdırlar. Meli bir sabah, erken saatlerde işten eve dönerken, çöpe bırakılmış bir bebek bulur. Donmak üzere olan bebeği, ne yapacağını düşünmeden eve getirir. Aile daha bebeği ne yapacaklarını düşünmeye fırsat bulamadan, soğukta kalan yavru hastalanır. Bu arada bebeğin annesi de pişman olmuş, oğlunu geri almaya çalışmaktadır.İngilizce film “Name: Human”, 20 Kasım’dan itibaren Independent Film Screen’de digital sinema gösterimine çıktı. https://www.independentfilmscreen.com/ 30 Kasım’dan itibaren de Amazon Prime, Roku, Apple TV gibi platformlarda gösterime sunulacak. Ne yazık ki önyargı ve Ayrımcılığı Eleştiren Film, Türkiye’de Önyargı ve Ayrımcılık Kurbanı Oldu. Amerikan filmleri de dahil, tüm dünya filmleri için en zor gösterime çıkılan ülke, bizim İngiltere dediğimiz Birleşik Krallık’tır. Her film için, gösterime çıkılabilecek en kolay ülke ise kendi ülkesi, yani, hikayesinin geçtiği ülkedir.

“Adı: İnsan” ve “Name: Human” isimleriyle, Türkçe ve İngilizce, iki ayrı film olarak çekilen filmler, büyük çaba harcanmasına rağmen Türkiye’de dağıtıma, dolayısıyla da gösterime çıkamadı. Bu olumsuzlukta en şaşırtan şey ise, Türkçe filmi seyreden tüm dağıtımcıların hepsinin, filmi dağıtmamalarına karşın, büyük bir sitayişle filmi ne kadar beğendiklerini ifade etmeleri oldu. Ortak cümle şuydu: “Filmi çok beğendik ama biz bu filmi dağıtmayalım.” Hatta bir dağıtımcı “filmi gösterime çıkmayın”, önerisinde bile bulundu. Bu ortak kararın gerekçesini hiçbir dağıtımcı vermedi, veremedi. Bakalım izleyen seyirciler bunun gerekçesini görebilecek mi? Prime, Roku, Apple TV gibi platformlarda gösterime sunulacak. Umarız “Adı: İnsan” da yakında Türkçe konuşulan ve diğer ülkelerde gösterime çıkma şansı bulur.