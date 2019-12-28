Baştan söyleyeyim ben bu ülkede yapılacak her ciddi üretim faaliyetini ve her ciddi üretim projesini can ı gönülden, hararetle desteklerim.

Yerli ve milli kaynaklar ile elektrikli ve otonom sürüş yeteneği de olan bir otomobil yapmak geleceğe, geleceğin teknolojisine yatırımdır ve devletçe de desteklenmeli, teşvik edilmelidir.

Bugün fosil yakıtlara ve insani sürüş teknolojisine haiz olan otomobiller çok yakın bir zamanda hurdaya çıkacaktır. Yaşadığımız kentleri zehirli ve boğucu egzoz gazları ile kaplayan, sebep oldukları ve çok büyük ölçüde insan hatalarından kaynaklı trafik kazalarında dünya genelinde 1.2 milyon insanın ölümüne çok daha fazlasının yaralanmasına yol açan ilkel otomobil teknolojisi artık hızla geride kalmaktadır. Yeni teknoloji elektrikli ve otonom araçlar üzerine bina edilmektedir.

Türkiye’nin bu teknolojik değişimi yakalaması, bu teknolojiyi kaçırmaması amacı ile bir girişim başlatılmış, fikri mülkiyet haklarına Türkiye’nin sahip olduğu, küresel ölçekte rekabet edecek bir otomobil markası yaratma hedefiyle Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği güçlerini birleştirmiş ve 25 Haziran 2018’de Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi (TOGG) kurmuştu.

TOGG açıklamasında elektrikli ve bağlantılıyeni nesil otomobiller geliştireceğini ve bu otomobiller etrafında bir mobilite ekosistemi oluşturacağını ifade etmektedir.

TOGG bu ekosistem sayesinde geniş kitlelerin hayatını kolaylaştırıp, zararlı emisyonları sıfırlayarak temiz bir geleceğe katkıda bulunmayı hedeflediğini de ifade ediyor.

TOGG 2022 yılında doğuştan elektrikli, bağlantılı ve güncel otonom seviyesine sahip, orta büyüklükte (C segmenti) bir “sportif çok amaçlı otomobil (SUV)” ile yola çıkacağını. Akıllı ve bağlantılı otomobilimizin etrafında oluşturduğumuz ekosistem dahilinde yeni hizmetler, yeni kullanıcı deneyimleri ve yeni iş modelleri geliştireceğini. İş ortakları ve çevresinde filizlenen girişim şirketleriyle yeni fikir ve teknolojilerin ortaya çıkmasını sağlayacağını da beyan etmektedir.

Bu hedeflerin hepsi doğrudur ve bende bu hedefleri yürekten destekliyorum. Devletin de tüm imkanları ile bu girişimi desteklemesini arzu ediyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da böyle bir projeyi sahiplenerek desteklemesi son derecede önemlidir.

27 Aralık günü bu otomobilin tanıtımının Cumhurbaşkanınca yapılmış olması da çok değerlidir.

Yayınlanan 1945 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yayınlanan teşvik ve destekler Gümrük Vergisi muafiyeti, Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası, vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteği, faiz ve kâr payı desteği, yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi olarak belirtilmiştir.

Alım garantisi hariç bu destekler doğrudur, faydalıdır ve en ufak bir itirazım da yoktur.

Fakat bu kararnameye göre Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) gerçekleştireceği yatırıma, 30 bin otomobillik alım garantisi verildi. Garanti çerçevesinde, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin elektrikli otomobil alınacak. Devlet ihale yapmadan böyle bir alım yapamaz! Yaparsa rekabete aykırı hareket etmiş olur.

Ayrıca devlet tarafından fiyatı, niteliği ve kalitesi belli olmayan bir ürüne alım garantisi de verilemez!

Bu noktada maalesef bir hata var doğru, faydalı ve güzel bir projeyi bu tip hatalı uygulamalar ile lekelemek son derecede yanlıştır!

Doğru bir işi eğri yaparak, bu projeyi tartışmaya açmamak lazım diye düşünüyorum.