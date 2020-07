Türk Tarihinde “doğru gibi görünen yanlışlar” olduğu kadar “yanlış gibi görünen doğrular” da vardır.

III. Mehmet’in Haçova Zaferi’nden sonra -biraz da zorla- Sadrazam olan Sinan Paşa’nın zaferin hemen ardından yoklama yaptırıp 30.000 kaçak timarlı sipahiyi tespit etmesi aslında doğrudur. Savaşın ilk evresinde Osmanlı ordusu bozulmuş ve düşman Osmanlı ordugâhına girmiş ve yağma yapmaya başlamıştı. İşte bu sırada hiç beklenmedik bir şey olmuş saray hademeleri ellerine geçirdikleri kepçe, nacak, bıçak ile düşmana ağır zayiat verdirmiş. Kaçmakta olan asker geri dönerek düşmana girişmiş ve Haçova Meydan Savaşı kazanılmıştı.

“Yüz aklığına ben sebep oldum diyen Sinan Paşa, Sadrazamı görevden aldırarak kendisini Sadrazam ilan etttirmeyi başarmıştı.

Sinan Paşa’nın ilk işi hemen sayım yaptırmak oldu. Yapılan sayımda 30.000 kaçak timarlı tespit edildi. Hemen dirlikleri alınarak cezalarının tertip edilmesi yoluna başvuruldu.



Aslında yapılan şey doğruydu. Savaştan kaçan askerin dirliği alınır ve kendisi cezalandırılırdı. Ama bu savaşta olağanüstü bir durum vardı. Ordunun nerede ise yarısı savaş alanından bozgun halinde kaçmıştı. Bu kadar insanın cezalandırılması olmayacak bir şeydi ve başka bir tedbir düşünülmeliydi. Sinan Paşa bunları cezalandırmakta ısrar edince ümitsizliğe düşen bu 30.000 kişi Anadolu’ya yayılarak her biri bir köşede Celâlî oldu. Kanunları uygulayacağım diyen Sinan Paşa Anadolu’da uzun yıllar sürecek kanunsuzlukların fitilini ateşledi. Niyeti iyi de olsa sonuç çok kötü oldu.

Canpolatoğlu Ali Paşa, Şam valisi idi. Osmanlı Tarihi’nin en büyük isyanını başlattığı zaman yurt içi ve yurt dışı ile de bağlantı halinde idi. Emrindeki 30.000 kişilik askerini, Osmanlı Ordusu tarzında süvari ve piyade olarak teşkilatlandırmıştı. Adana’da yönetimi eline geçiren Eski Tarsus sancakbeyi Cemşit Bey de Ali Paşa’nın emri altında hareket etmekteydi. Anadolu’nun değişik bölgelerinde 40’a yakın Celalî ayaklanması bulunuyordu.



1604-1607 arasındaki Büyük Kaçkun denilen bu Celalî ayaklanmalarını Sadrazam Kuyucu Murat Paşa büyük bir gayret ve üstün bir strateji ile bastırdı. Asilerin en azılısı konumundaki Canpolatoğlu Ali Paşa yakalandı. Sadrazamdan affını istedi, Padişah ile görüştürülmesini talep etti. Yüzlerce kişiyi kuyulara dolduran Kuyucu Murat Paşa bu asi liderinin isteğini kabul etti ve kendisini İstanbul’a gönderdi.

Sarayda Padişah tarafından kabul edilen bu asi elebaşı Padişah tarafından afv edildi ve valilik verilerek Rumeli’ye gönderildi. Emrindeki isyancı elebaşılar idam edilirken, kuyulara doldurulurken esas elebaşı vali olarak Rumeli’ye atanmıştı. Dışarıdan bakıldığında büyük bir çelişki yaşanmaktaydı. Asılması gereken adam asılmıyor ve vali olarak bir başka bölgeye gönderiliyordu. Ama Osmanlı’nın devlet geleneği bu şekilde idi. Asiyi önce kendi etkinlik alanından uzaklaştırıyor, yabancı bir bölgede sıradan bir vali yapıyor ve arkasından burada hesabını görüyordu.

İşte “ilm-i siyâset” denilen şey budur. Bir asiyi vali yapıyorsunuz. Bir başka asi lideri olan Kalenderoğlu’nu Ankara Beylerbeyi yapıyorsunuz. Dışarıdan bakıldığında akıl almayacak bir iş. Yanlış gibi görünüyor ama sonuçta doğru. Kalenderoğlu’nun kuvvetleri ile Canpolatoğlu’nun kuvvetleri birleşmiş olsalardı Osmanlı orduları için çok büyük bir tehlike oluşacaktı. Kalenderoğlu’nu Ankara’da tutan Kuyucu Murat Paşa, esas tehlike olan Canpolatoğlu’nun işini bitirdikten sonra dönüp Kalenderoğlu’nun hesabını kolayca gördü.

Devlet yönetiminde bu şekilde doğru gibi görünen yanlışlar veya yanlış gibi görünen doğrularla her zaman karşılaşabiliriz. Devletin elindeki bilgi sıradan vatandaşta olmadığından sıradan vatandaşın her şeyi tam olarak anlayamaması normaldir. Devletin iç dinamikleri hissi hareketlere kapılmaya izin vermez. Her şeyin uygun zamanı beklenilir. Çoğu zaman halk bunu anlamasa da devletine güvenir. Ana ilkeyi “bir bildikleri vardır” şeklinde formüle eder. Ama halkı enayi yerine koymaya kalkanlar, “halka rağmen halk için” diyenler er veya geç gereken cevabı alırlar. Halkın uzakgörüşlülüğü tarihin süzgecinden geçip günümüze kanıtlanarak gelmiştir.