Uzman Fizyoterapist Fatma Sökmez Ogün, gebelik döneminde yapılacak doğru egzersizin doğumu kolaylaştırdığını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden Uzman Fizyoterapist Fatma Sökmez Ogün, “Gebelikte egzersiz yapmak çok önemli. Bunun sebebi, hamilelerin fizyolojik kondüsyonunu koruması, postür berbatlıklarını önlemesi, dolaşım ve sindirim görevlerini düzenlemesi, doğum için gereksinim duyulan kas aktivitesini desteklemesi, maternal kilo alımının kontrolünü sağlaması ve doğum sonrası toparlanmayı kolaylaştırmasıdır” diye konuştu.

RİSKLİ SPOR DALLARI

Fiziksel aktivite gerçekleştiren hamilelerde doğumun kolay olduğunu vurgulayan Ogün,”Gebelik döneminde yapılacak cesaretli aktivitelerin başında yüzme, yürüme, düşük şiddetli aerobik egzersiz ve klinik pilates gelmektedir. Riskli olarak görülen aktiviteler ise jogging, areobik dans, jimnastik, basketbol, voleybol, buz pateni, kayak, su kayağı, hokey, bütün temas sporları, su altı sporları, yüksek irtifada yapılan egzersizler ve yarış gerektiren bütün aktiviteler ise tehlikeli olarak kabul edilmektedir” ifadelerini kullandı.

EGZERSİZ PROGRAMLARI

Egzersiz programlarının muntazam postür eğitimi içermesi gerektiğini söyleyen Fzt. Ogün, uygun beden mekaniklerinin öğretilmesinin daha rahat bir hamilelik süreci geçirmede önemli olduğunu belirtti. Egzersiz programında, hamilelikte artan beden ağırlığını taşıyabilmek için kalça çevresine yönelik yapılabilecek kuvvetlendirme egzersizlerine, çocuk bakımı için kol kaslarını kuvvetlendiren egzersizlere yer verilmesi gerektiğini ifade eden Fzt. Ogün, “Gebelik döneminde ödem, varisler ve krampların önlenmesini içeren egzersizler yapmak önemlidir. Aynı zamanda doğumda kullanılacak kasların kuvvetlendirilmesi, pelvik taban kas kontrolüne yönelik egzersizler, abdominal kasların kuvvetlendirilmesi ve doğum esnasında yararlı olabilecek gevşeme tekniklerinin öğretilmesi, egzersiz programlarına dahil edilmelidir” dedi.

EGZERSİZ SIRASINDA SAĞLIK SORUNU YAŞANIYORSA UZMANA BAŞVURUN

Egzersiz yaparken ağrı, kanama, seviyesiz ve yüksek kalp hızı, baş dönemsi, baygınlık hissi, bayılma, bel veya pubis ağrısı ve yürümede güçlük yaşandığı durumlarda kesinlikle bir uzmana başvurulması gerektiğini söyleyen Fzt. Ogün, egzersiz yapacak hamilelerin egzersiz programları öncesinde hekimden onay alması gerektiğini belirtti. Fzt. Ogün, “Egzersize başlamak için hamileliğin 12. Haftasının tamamlanmış olması gerekmektedir.

Egzersiz yaparken beden ısısını artıracak kalın giysiler ile vücudu sıkan giysiler giyilmemelidir. Germe egzersizleri esnasında çoklu kas gruplarının aynı anda gerilmesine ve kramp gelişmesine sebep olabilecek egzersizlerden kaçınılmalıdır. Sırtüstü yatış süresi dördüncü aydan itibaren beş dakikayı aşmamalı ve hipertansiyondan çekinmek amacıyla da yatış durumundan yavaşça kalkılmalıdır. Egzersiz sıklığı haftada üç ile altı gün arasında olacak biçimde düzenlenmelidir. Hem hamilelik süresince hem de bir sonraki hamileliklernde ve hamilelik sonrasındaki dönemde daha kaliteli bir hayat sürdürebilmek için hamilelik süresince aktif olmak ve koruyucu sağlık yaklaşımlarının uygulanması önemlidir” diye konuştu.