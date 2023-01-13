Doğru duruşla kemik ve eklemler zorlanmadan kaslar çalışabiliyor

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Medipol Esenler Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi İlknur Topal, doğru duruşun kemik ve eklemlerin zorlanmadan kasların çalışabildiği, omurganın fizyolojik kıvrımlarının korunduğu vücut dizilimi olduğunu açıkladı.

Medipol Esenler Üniversite Hastanesi’nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Topal, ofis ortamında çalışan kişilerin mesleki kas ve iskelet sistemi hastalıklarına yakalanma riskinin yüksek olduğunu bu yüzden çalışma ekipmanlarının ayarlanabilir ve monitörlerin ise kişilere göre değiştirilebilir olması gerektiğini belirtti. Topal, “Fizyolojik şartlarda omurgamızın boyun kısmında hafif bir C şekli, sırt kısmımızda hafif bir arkaya doğru kıvrım ve bel kısmımızda yine öne doğru hafif bir C şekli olur.” ifadelerini kullandı.Doğal olmayan duruşun kas ve eklemlere baskı yaparak vücudun fiziksel limitlerini zorladığını aktaran Topal, ofis çalışanları için ideal duruş pozisyonlarını şu şekilde anlattı: “Baş dik, omuzlar eşit hizada, göğüsler önde ve dizler 90 derece açıda rahat bir şekilde oturulmalı. Çalışma ekipmanlarımızı kendi boyumuza göre ayarlamalıyız. Monitörü göz hizasında, Mouse ise dirsek ve el bileğimizin altında bir ped olacak kullanmalıyız. Sandalyemizin bel ve boyun kısmı destekleyici olmalıdır. Oturduğumuz zaman dirseklerimiz masamıza denk gelmeli, dizlerimiz ise dik bir şekilde açı yapacak şekilde yere paralel uzanmalıdır. Sandalyemizi boyumuza göre ayarlamalıyız. Gerekli durumlarda ayağımızın altına bir tabure ile yükseltme sağlanabilir. Ergonomi şartlar uygun ayarlansa dahi uzun süre aynı pozisyonda çalışmak omurga, eklemler ve kaslar üzerinde yük bindirerek ağrı oluşumuna ve sakatlanmalara sebep verir. Ofis ortamında çalışanların ara ara mola vermesi gerekiyor. Başınızı yavaşça öne ve arkaya doğru hafifçe eğip gerdirip dinlendirin. Omuzlarınızı yukarıya doğru kaldırıp 5’e kadar sayıp bırakın. Bunu 10 defa tekrar edebilirsiniz. Omuzlarınızı öne ve arkaya doğru daireler çizerek hareket ettirin. Dirseklerinizi açın, gerdirin ve kapatın dairesel hareketlerle çevirin. Ellerinizi açıp kapatın dairesel hareketler yapın. Ayaktayken belinizi öne arkaya ve yanlara doğru hafifçe esnetin. Bir duvara yaslanarak ellerinizi başınızın üzerinde birleştirin sonrasında tekrardan açın ve kürek kemiklerinizi birbirine değdirip ne kadar hareket ettirin. Her fırsatta sık sık kalkıp yürüyün.”

Omurgamıza uyumlu bir yatak seçiminin sağlıklı bir uyku için önemli olduğunu belirten Topal, “Yoksa gece boyu belirli bir vücut kısmına sürekli yük binerek o kısımda ağrıya neden olur. Özellikle bel ağrıları ve boyun ağrıları sık görülebilir.” değerlendirmesinde bulundu.