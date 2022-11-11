DOĞRU ANLAYABİLMEK

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Anlamak ne kadar mühim bir mevzuysa doğru anlamak ondan kat be kat mühimdir.Söz konusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘ü anlayabilmek ise çaba isteyen okuma isteyen emek isteyen yüreklerde vatan sevgisi isteyen “gerçek “ve “prangalara ezberlenmiş satırlara “mahkum olmayan “Milliyetçilik “ duyguları istemektedir.

Herkesin harcı değildir Atatürk soyadını sonuna kadar hakeden böyle bir lideri gerçek anlamda doğru anlayabilmek..

Gerek Devlet adamları gerek gençler gerek bürokratlar gerekse siyasiler eğer gerçekten ülkemizi en zor şartlarda kendisine inanan bir avuç insanla bu günlere getiren o motivasyonu anlayarak kendilerine kuru ezber cümleleri değil oradaki gerçek vatan sevgisinin gerektirdiği yüce ruhu önder olarak alırlarsa ne dış mihraklar ne kendi cepleri ve koltukları için devletimizi kullanan iç mihraklar amaçlarına ulaşamayacak vatanımız müreffeh istikbalimiz parlak istiklalimiz ebedi olacaktır.

Bu ruhla donanmış olan her bir Türk Vatandaşımızla birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 84.yılında rahmet ve minnetle anarken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ülkesiyle ebed müddet yaşamasını sağlamak için üzerimize düşen her vazifeyi yerine getireceğimizinde bilinmesini isteriz.