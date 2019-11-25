Kısa bir süre önce yolum Aydın’a düşmüştü, birkaç gün Aydın’da kaldım. Aydın bir doğa harikası her taraf yemyeşil, Menderes nehrinin suladığı çok verimli bir tarım havzası. Toprak bereketli yere düşen çekirdek filiz veriyor, havası ılıman, suyu bol.

Gel gelelim Aydın çürük yumurta kokuyor!

Bölgede bir çok jeotermal elektrik santrali (JES) var. Özellikle rüzgar JES’lerin bulunduğu yönden esiyorsa ortalığı leş gibi bir koku kaplıyor.

Jeotermal santralde yer altından çıkarılan çıkarılan, içinde pek çok gaz, ağır metal, radyonükleit madde bulunan tonlarca sıcak jeotermal akışkanın bir kısmı reenjekte edilmeyerek, arıtılmadan doğaya salınıyor bu su derelerden Büyük Menderes Nehri’ne ulaşıyor. Büyük Menderes Nehri Türkiye’nin en kirli üçüncü nehri haline geliyor ve her gün içinde yaşayan binlerce balık ile buradan su içen hayvanlar ve hatta arılar dahi ölüyor. BU sular ile tarlalar sulanıyor ve tarlalar da ölüyor!

JES’lerin Aydın’da hava kirliliği yapacak ölçüde yoğuşmayan gaz, çürük yumurta kokusuna neden olan H2S (Hidrojen Sülfür) ve NH3 (Amonyak) gazlarını atmosfere saldıkları Aydın’da yaşayan herkes tarafından gözlemlenen bir gerçektir.

Alangüllü’de jeotermal akışkanların Alangüllü deresine bırakılması sonucu Bor seviyesi normalin 67 katı fazla, bu sular ile sulanan topraklarda ise Bor normalin 5 katı fazla olarak saplanmıştır. Buharkent’te yapılan çalışmada ise B. Menderes Nehrinde Bor seviyesi normalin 22 katı fazla olarak tespitedildi. Germencik ve İncirliova’da yapılan çalışmalarda hem toprak hem de yerüstü ve yeraltı sularında normalin çok üstünde Bor ve Arsenik saptandı.

Sadece JES’ler de elektrik enerjisi üretiminde mi sorun var elbette hayır daha geçen hafta kömür yakan termik santrallerin havayı suyu ve toprağı kirletmesine 2,5 yıl daha izin veren bir kanun meclisten çıkmadı mı?

Oysa enerji üretirken yenilenebilir kaynakları kullanmak ve çevreyi kirletmeden doğaya ve insana zarar vermeden elektrik enerjisi üretmek bu günkü teknoloji ile son derecede kolay bir iş. Yeter ki patronların kesesini değil halkın sağlığını, doğanın korunmasını önemseyin.

İnsanlık bu gün ihtiyacı olan enerjinin hemen hemen tümünü yenilenebilir ve doğa dostu kaynaklardan temin edebilir.

Yeryüzüne düşen kullanılabilir güneş enerjisi miktarı 23.000 TWy dır tüm insanlığın kullandığı ise sadece 16 TWy seviyesindedir, 2050 yılında insanlığın enerji kullanımının ise toplam 28 Twy seviyesine çıkacağı tahmin edilmektedir.

Yerküre çapında kurulacak bir enterkonnekte şebeke ile 7 gün 24 saat Güneş Enerjisinden Elektrik elde etmek ve yerküre çapında bu elektriği dağıtmak, kullanmak mümkündür.

Evlerimizi Güneş Enerjisi Santrallerinden elde edilen elektrik enerjisi ile ısıtmamız, soğutmamız, yemeklerimizi elektrikli ocaklarda ya da fırınlarda pişirmemiz ve arabalarımızı elektrik enerjisi ile çalıştırmamız bugünkü teknoloji ile son derecede mümkün ve kolaydır.

Güneş (GES), Rüzgar (RES) ve Hidroelektrik (HES) santrallerden elde edilecek elektrik enerjisini kullanarak hem insan sağlığını ve hem de doğayı koruyarak enerji ihtiyacımızın karşılayabiliyorsak bunu neden yapmıyoruz?

Doğayı ve insan sağlığını değil de kimin menfaat ve gücünü koruyoruz?

Doğanın tahribatına rağmen kömür, gaz ve petrol kartellerini zengin etmek neden?

Türk insanının sağlığı ve Türk vatanının doğası Rus, İran ya da Arap petrol zenginlerinin ya da kömür kartellerinin menfaatlerinden daha mı önemsiz?

Kim, hangi güç ya da hangi iktidar odağı doğaya ve insana zarar vermeden ihtiyacımız olan enerjiyi üretmek mümkünken bunu yapmıyor, yaptırmıyor?

Patronların kazanacağı deste deste parayı düşünen iktidar sahipleri unutmayın ki sizin de çocuklarınız, bu zehirli suları içiyor, bu zehirlenmiş havayı soluyor ve bu zehirli topraklarda yetişen gıdaları yiyor, değer mi?