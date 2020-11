Doğanlar Apartmanı yıkılmadan son anda kurtulan güzellik salonu işletmecisi: Çok üzgünüm

Ersan ERDOĞAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bayraklı ilçesinde bulunan ve 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı’ndan son anda kurtulan güzellik salonu işletmecisi İlker Avcı (25), “Çok şükür müşteri ve personelimde bir can kaybı olmadı ama apartmanda sürekli gördüğümüz arkadaşlarımız, müşterilerimiz ve komşularımız vardı. Açıkçası çok üzgün bir durumdayım” dedi.

İzmir’in Seferihisar açıklarında 30 Ekim’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda sadece Rıza Bey Apartmanı’nda arama- kurtarma çalışmaları sürerken, Doğanlar Apartmanı’ndaki çalışmalar dün gece itibariyle sonlandırıldı. Depremde tamamı yıkılan apartmanın zemin katında 3 yıldır güzellik salonu işleten ve son anda kaçarak kurtulan İlker Avcı, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

‘EN SON GÖRDÜĞÜMÜZDE BİNA ÜZERİMİZE DOĞRU GELİYORDU’

Olay günü salonda 6 kişi olduklarını ve kaçarken bir müşterisinin çocuğunu da kucağına alarak çıktığını belirten Avcı, “Olay günü salondaydık ve müşterilerimiz vardı. Toplam 6 kişiydik. Arka tarafta boya hazırlıyordum. O süre zarfında hafif sallantı yaşadık ama çok hafifi bir sallantı olduğu için açıkçası önemsemedik. O sallantı devam ettikçe ben içeriye koştum. İçerideki müşteri ve personellerimize hemen dışarı çıkmalarını söyledim. O sırada herkes dışarı çıkarken ben gelin odamıza girdim. Orada ve lavaboda kimse var mı diye baktım. Ondan sonra çıktık. Çıktığımızda tam kaldırımın ortasındaydık. Normal bir sallantı deyip normal bir şekilde bekliyorduk. O sallantı daha çok arttı, deprem hızı da arttı. Binanın ve bizim salonun camları ile yandaki esnaflarımızın camları kırılmaya başladı. Bunlar anlık oluyor. Ben kafamı yukarı doğru binaya kaldırdığımda binanın üzerimize doğru geldiğini gördüm. Arkamı döndüm o sırada müşterilerimin ve personellerimin çocuğu vardı. Kaçın diye bağırdım ve o anda müşterimizin çocuğunu kucağıma aldım. Karşımızda bulunan marketin kapısına doğru koşmaya başladım. O sırada baktığımda bina halen üzerimize geliyordu. O sırada ufak çocuğu ve müşterileri de itekledim. O sırada kaçacağımız bir yer yoktu. Hemen duvarın ve bir otomobilin dibine yattık. Kafamı elimle kapattım ve bekledim. Gürültü ile bina çöktü ve tozdan göz gözü görmüyordu. Ben sakin olmaları için bağırdım. Binanın altındayız diye düşünüyordum. Çünkü her taraf toz duman ve dibimdeki insanı göremez oldum. Elimi kaldırıp yukarı doğru dokunmaya çalışıyordum ve bir yere değecek miyim diye. Çünkü en son gördüğümüzde bina üzerimize doğru geliyordu” diye konuştu.

‘ÇOK ÜZGÜN BİR DURUMDAYIM’

Büyük korku yaşadığını ifade eden Avcı, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bir yere değecek miyim korkusuyla etrafıma yavaş bir şekilde uzattım kollarımı. Çok şükür bir yere değmiyordum. 1 dakika boyunca çıkamadık ve şoktan da çıkamadık. Kafamı kaldırdığımda bina yanımda komple. Çok şükür müşteri ve personelimde bir can kaybı olmadı ama apartmanda sürekli gördüğümüz arkadaşlarımız, müşterilerimiz ve komşularımız vardı. Açıkçası çok üzgün bir durumdayım. O anda benim dükkanım gitti. 3 yıl boyunca çok emek vermiştim. Otomobilim de gitti ama onların hiçbiri benim aklıma gelmedi. Çok şükür sağlığım yerinde ama komşularımızı gördük o halde. Yaklaşık 4 gündür enkaz alanından hiçbir şekilde gidemedim. Ve sürekli enkazdan çıkacak olan arkadaşlarımı, müşterilerimi ve komşularımı bekledim. Çok üzücü bir durum. Verilmiş bir sadakam varmış. Söyleyecek bir şey yok. Şu anda biraz daha iyiyim. Arkadaşlarımız da iyi ama içimizde hala daha bir burukluk ve yanıklık var. Umarım en kısa zamanda geçer.”

