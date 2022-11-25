Doğanlar Apartmanı davası istinafa gitti, bir sanık şartlı tahliye oldu

- Reklam -

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde 15 kişinin yaşamını yitirdiği 12 kişinin de yaralandığı Doğanlar Apartmanı davasında savcı, 3 sanıktan binanın müteahhidi tutuklu Çetin Doğan ve tutuksuz sürveyan Gündüz Uysal hakkında az ceza tayini yapıldığını belirtti. Mahkeme, statik-betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı’nın yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

Ege Denizi’nde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020’de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı’nda 15 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturmada, binanın müteahhidi Çetin Doğan ve statik-betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı tutuklandı. Sürveyan gösterilen Gündüz Uysal tutuksuz yargılanırken, yapı fenni mesulü Bedriye Işıldak ise firar etti. Hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında, ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın geçen duruşmalarında, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden istenilen bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığı belirtilip, mahkeme başkanı tarafından okundu. Raporda, proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı ve sürveyan Gündüz Uysal’ın tali, müteahhit Çetin Doğan ve yapı fenni mesulü Bedriye Işıldak’ın asli kusurlu olduğu belirtildi.

FİRARİ SANIK BEDRİYE IŞILDAK’IN DOSYASI AYRILDI

28 Mart’taki duruşmada savcı, mütalaasında, sanıklardan Çetin Doğan ve Mehmet Sedat Boyacı’nın ‘olası kastla öldürme’ suçundan, Gündüz Uysal’ın ise ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, firari Bedriye Işıldak’ın dosyadan ayrılmasını istedi. Davanın 13 Mayıs’taki duruşmasında da mütalaasını veren duruşma savcısının yerine göreve gelen iddia makamı, hukuki görüş farklılıkları nedeniyle yeni mütalaa için süre istedi. Hazirandaki duruşmada müteahhit Çetin Doğan 18 yıl ve statik-betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı 12 yıl hapis cezasına çarptırılıp, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Sürveyan Gündüz Uysal 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Firari sanık Bedriye Işıldak’ın dosyası ise ayrıldı.

SANIKLAR YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

Avukatların itirazları üzerine dosya istinafa taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14’üncü Ceza Dairesi sanıkları yeniden yargılama kararı verdi. Sanıklar bugün 14’üncü Ceza Dairesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Doğan ve Boyacı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanık Uysal, taraf avukatları ve bazı müştekiler salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, yerel mahkemedeki yargılamada hukuka aykırılıklar olduğu gerekçesiyle yeniden duruşma açtıklarını söyledi ve tutuklu sanık Çetin Doğan’a söz verdi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Doğan, “Çok kötü durumdayım. Sağlık problemlerim var. Yöneltilen suçlamaları kabul etmiyorum. Aynı bölgede çok bina yaptım ve hepsinde de kaliteli malzeme kullandım. Kolonlar ve kirişlerde oynama yapılmış. Binada en ufak bir kusur olsaydı iskan ruhsatı alamazdık” dedi.

Doğan’ın ardından söz verilen tutuklu sanık Mehmet Sedat Boyacı tahliye talebinde bulundu. Boyacı, “2001 yılında çalışmak için yurt dışına gittim ve nadir aralıklarla İzmir’e geldim. Benden sonra neler olduğunu bilmiyorum. Kolonlar delinmiş, binada tadilatlar yapılmış. Bilirkişi raporunda da asli kusurlu değilim ve tahliyemi istiyorum” ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Gündüz Uysal ise yerel mahkemedeki savunmasını tekrarladığını belirtti. Uysal’ın avukatı Hacı Hakan Ağcakanat, bilirkişi raporunda müvekkilinin 2’nci derecede tali kusurlu olduğunu belirterek kusur izafe edilmesinin mümkün olmadığını savundu. Sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini talep ederken, müşteki avukatları ise sanıkların üst hadden cezalandırılmaları talebinde bulundu.

Depremde oğlu Umut’u kaybeden Seher Perinçek, sanıkların en ağır cezayı almaları talebinde bulundu. Perinçek, “4 çocuğumla birlikte 23 saat enkaz altında kaldım. Oğlumu kaybettim, kızıma 65 saat sonra ulaşıldı. Burada sanıkların eylemleri olası kasttır. Sanıkların en ağır cezayı almalarını istiyorum” dedi.

‘İKİ SANIĞA AZ CEZA VERİLMİŞ’

Savunmaların ardından iddia makamı, esas hakkında mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı, sanıklar Çetin Doğan ve Gündüz Uysal hakkında temel ceza tayin edilirken uygun bir cezaya hükmedilmesi ve alt sınırdan fazla uzaklaşılması gerektiği gözetilmeden az ceza tayini yapıldığını, Mehmet Sedat Boyacı hakkında ise fazla ceza tayini yapıldığına kanaat getirdi. Esas hakkında mütalaasında Boyacı için tahliye talebinde bulunan savcı, sanıkların ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan ayrı ayrı 22’şer yıl 5’er ay hapisle cezalandırılması isteminde bulundu.

Esas hakkında mütalaanın okunmasının ardından sanık avukatları, savunma için süre talebinde bulundu. Avukatların süre taleplerini kabul eden heyet, Çetin Doğan’ın tutukluluk halinin devamına, Mehmet Sedat Boyacı’nın ise yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı 9 Aralık’a erteledi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -