Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş’ta yaşadığı dairede ölü bulundu. 83 yaşındaki Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş Akatlar’daki evinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis incelemelerde bulundu. Cüceloğlu’nun ölüm nedenine dair henüz açıklama yapılmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR?

İletişim psikolojisi uzmanı Doğan Cüceloğlu, 40’tan fazla bilimsel makalesi ve çok sayıdaki kişisel gelişim kitabı ile tanınıyor.

Mersin’in Silifke ilçesinde 11 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve ortaokulu orada bitirmiştir. Ankara ve Kırklareli’de liseyi bitirip İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun Cüceloğlu, ABD’de Illinois Üniversitesi’nde Bilişsel Psikoloji doktorasını yapmıştır.

Türkiye’de Hacettepe Üniversitesi iӀe Boğaziçi Üniversitesi’nde çalışmış, Fulbright bursu ile Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi’nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene görev almıştır.

1980-1996 yılları arasında ABD’deki Fullerton şehrinde California Eyalet Üniversitesi’nde görev yapmıştır. 1996’dan bu yana Türkiye’de üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, ana-babalara ve iş adamlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenlemektedir.

1990’dan bu yana kitaplarını Türkçe olarak yayınlamaya özen gösteren Cüceloğlu, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen kitaplar yazmaktadır.