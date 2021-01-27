Doğalgazdan zehirlenen anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) – BURSA’da, 6 katlı binanın birinci katında yaşayan anne ve 2 çocuğu, sızan doğalgazdan zehirlendi. Anne ve çocukları kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

Yıldırım ilçesi Karamazak Mahallesi Cihangir Sokak’taki 6 katlı binanın birinci katında 2 çocuğuyla yaşayan Elif A.’nın (31) evinde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle doğalgaz sızıntısı meydana geldi. Eşinden ayrı olan Elif A. ile çocukları Ebrar Ş. (5) ve Hazal Ş. (6), gazdan

zehirlendi. Durumu fark eden anne, hemen yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve doğal gaz ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri anne ve çocuklarını ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Tedaviye alınan anne ve çocuklarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, soruşturma başlattı.

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