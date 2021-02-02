Doğalgaza 30 gün içinde ikinci zam

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 30 gün içinde doğalgazın ikinci kez zamlandığına işaret ederek, “İktidar Karadeniz’deki rezervle ilgili müjde verdi, müjdeler zam olarak döndü. Enerji Bakanı doğalgaz tüketiminde rekor kırılmasıyla övündü; rekor oranda gelmeye başlayan faturalar ısınmak isteyen vatandaşlarda soğuk duş etkisi yarattı” diye konuştu.



Enerji ve Altyapıdan sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın; 1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla geçerli olan doğalgaz zammıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları dile getirdi:



İKTİDARIN MÜJDESİ ZAMMA DÖNÜŞTÜ

Doğalgazın fiyat tarifelerinde; konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında 1 Şubat itibarıyla yüzde 1 oranında zam yapılmıştır. Bu, 30 gün içinde yapılan ikinci zam olmuştur. İktidarın 5 ay önce Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezerviyle ilgili vatandaşlara verdiği müjde ortadır. Vatandaşlarımız salgın koşullarında doğalgazda verilen müjdelerin yansıması olarak faturaların düşmesini beklemektedir. İktidarın vatandaşlara verdiği müjde; doğalgaz zammının otomatiğe bağlanması olmuştur.



FATURALAR SOĞUK DUŞ ETKİSİ YARATTI

Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda bulunan rezervle ilgili ne maliyet hesaplaması ne de fizibilite çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çalışmalar yapılmadan gazın vatandaşın kullanımına sunulacağı algısını yaratmak en basit anlamla vatandaşları kandırmaktır. Pandeminin de etkisiyle doğalgaz fiyatları dünya genelinde düşerken; ülkemizde otomatik zamlarla artmaya devam etmesi akılları karıştırmaktadır. Sayın Enerji Bakanı iki hafta önce doğalgaz tüketiminde rekor kırılmasıyla övünürken; rekor oranda gelmeye başlayan faturalar ısınmak isteyen vatandaşlarımızda soğuk duş etkisi yaratmaktadır.