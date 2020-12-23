Doğalgaz sobası yangına sebep oldu; çocuklar dumandan etkilendi

Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)-ARNAVUTKÖY’de bir binada yangın meydana geldi. Binada bulunanların panikle kendilerini dışarıya attığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın ve torunlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın, Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Ünsiyet Sokak’ta meydana geldi. 3 katlı bir binanın en üst katında doğalgaz sobasının perdeleri tutuşturması sonucu meydana gelen yangın kısa sürede dairenin tamamını sardı. Yangın sırasında evde bulunanlar kendilerini panikle dışarı attılar. Binadan yükselen dumanları gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının başlamasıyla birlikte torunları ve gelinini evden çıkarmaya çalışan Nebahat Akgün, dumandan etkilendi. Fenalaşan kadın ve dumandan etkilenen torununa sağlık ekiplerince ambulans içerisinde müdahale edildi. Sokakta yaşanan panik kameralara yansıdı. Dumandan etkilenen yaşlı kadın ve torununun sağlık durumunun iyi olduğu ve yangınla ilgili detaylı incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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