Doğal gazda havalandırma uyarısı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- UŞAK’ta çok sayıda kişinin yaralanmasına, bir kişinin ise hayatını kaybetmesine yol açan doğal gaz sıkışması nedeniyle kombilerde yaşanan patlamaların ardından uzmanlar kullanım konusunda dikkate edilmesi gerekenleri belirtti. Ortamda bulunan havanın geçişini sağlamakla görevli menfezlerin asla kapatılmaması gerektiğini anlatan teknisyen Can Öztürk, bazı evlerde bu parçanın koli bandıyla veya gazete kağıdıyla kapatıldığını söyleyerek vatandaşları uyardı.

Kış aylarında birçok evde, ekonomik ve temiz bir ısınma şekli olan doğal gaz tercih ediliyor. Uşak’ta peş peşe doğal gaz sıkışması nedeniyle kombilerde yaşanan patlamaların ardından kışa girmeden önce kullanıcıların mutlaka petek ve kombi bakımlarını yaptırmaları gerektiğini söyleyen doğal gaz firması yetkilisi ve teknisyen Can Öztürk, bazı uyarılarda bulundu. Kombi bakımlarına gelen personellerin mesleki yeterlilik kurumu tarafından verilen yetki belgesine sahip olması gerektiğini anlatan Öztürk, “Gelen kişiler yaka kartıyla mı geliyor vergi levhaları var mı mutlaka sorgulanmalı. Kullanıcılar kombi bakımı sırasında yanma odası sökülüp temizleniyor mu, fan motoru sökülüp temizleniyor mu, herhangi bir gaz kaçağı var mı, kontrol edildiğinden emin olsunlar” dedi.

Kombi kullanımı sırasında sıklıkla kullanıcı hatalarına rastladıklarını ifade eden Öztürk, su basıncıyla ilgili bar basıncının önemine dikkat çekerek cihazın 1.5 barda çalışması gerektiğini anlattı. Bakımsız kombilerin arızalara neden olduğunu ve doğal gaz patlamalarının da genellikle kullanıcı hatasından kaynaklandığını kaydeden Öztürk, şöyle konuştu: “Doğal gaz uçucu bir gazdır. Gaz dağıtım şirketleri tarafından takılan, her mutfakta bir menfez bulunur. Vatandaşlar bu menfezlerden soğuk geliyor diye üzerini koli bandıyla veya gazete kağıdıyla kapatıyorlar. Bunları kapatmamalarını öneriyoruz. Soğuk girsin, hiçbir şey canımızdan önemli değil. Doğal gaz kaçağı olduğu zaman menfezlerden uçar gider. En çok patlamalar menfezden kaynaklanıyor. Havalandırmanın önemi unutulmasın”

‘DEPREMDE BORULAR HASAR GÖRMÜŞ OLABİLİR’

Özellikle deprem bölgelerinde oturan vatandaşların kombi bakımlarını yaptırmalarını öneren Can Öztürk, şunları söyledi: “Dedektörlerle gaz kaçak tespitinin yaptırılması gerekir. Çünkü sarsıntılarda doğal gaz boruları etkilenmiş olabilir. Evin içinde dolaşan gaz boruları sert bir maddeden yapılıyor. Deprem esnasında ek yerlerinden kaçak yapma ihtimali var. Doğal gaz kaçağı oluşursa ve menfez kapalıysa doğal gaz sıkışma yapar. Sıkışma olunca patlama yapar. Doğal gaz kaçağı olsa dahi menfez kapatılmadıysa, havalandırmalar açıksa kolay kolay patlamaz. Doğal gaz aslında kokusuz bir gazdır. Fakat dağıtım şirketleri koku ekliyor ve gaz kaçağının fark edilmemesi imkansız hale geliyor. En çok peteklerin ısınmaması veya faturaların fazla gelmesi gibi şikayetler alıyoruz. Yüksek fatura ödeyip ısınamayanlar var. Bunun için yetkili kişiler tarafından bakım yapılmalı”

PETEKLERDE KISMİ ISINMA SORUNU

Teknisyen Sezai Güler ise en fazla şikayet aldıkları konularla ilgili bilgi verip, “Vatandaşlar peteklerin üstünün ısınıp, altının ısınmadığını söylüyor. İzmir’in sularında kireç yoğunluğu var. İlk birkaç yıldan sonra petekteki su sirkülasyonu azalıyor. Isı yukarda kalıp alta geçmiyor. Kireçli suyun aşağı inmesi sonucu yarısına kadar petek ısınıyor. Kireç ve tortu yüzünden bu yaşanıyor. Cihaz bağlayıp ilk petekten son peteğe kadar temizliğini yapıyoruz. Kararmış, korozyon olmuş suları boşaltıyoruz. Daha sonra peteğin hem altı hem üstü ısınıyor” dedi.

