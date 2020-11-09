Doğal gaz sızıntısı oldu, site boşaltıldı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusunda yaşanan sızıntı nedeniyle yakınlarda bulunan bir sitedeki dairelere gaz kokusu yayıldı. Tedbir amaçlı 5 blok boşaltılırken, bazı kişilerin evcil hayvanlarıyla beraber sokağa çıktığı görüldü.

Olay saat 20.00 sıralarında Fatih Mahallesi Gonca Sokak üzerinde meydana geldi. Altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusunda yaşanan sızıntı nedeniyle yakınlarda bulunan bir sitedeki dairelere gaz kokusu yayıldı. Kokuyu alan site sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evlerin içerisinde yaptıkları ölçümlerin ardından olası bir tehlikeye karşı 5 bloktaki kişilerin evlerinden çıkmasını istedi. Bunun üzerinde evlerinde oturan kişiler tedbir amaçlı evlerini boşalttı. Bu sırada bazı kişilerin evcil hayvanlarını da yanına alarak sokağa çıktığı görüldü.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından boru hattındaki sızıntının giderilmesinin ardından site içerisinde yeniden yapılan ölçümlerde bir olumsuzluk çıkmayınca, sokağa çıkan kişiler evlerine geri döndü.

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