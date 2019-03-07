Doğal afetleri birebir yaşayan insanlarda fobik reaksiyon görüldüğüne dikkat çeken uzman psikolog Prof. Dr. Kadriye Esin Cantez, “Bu korku, insanlarda yaygın bir anksiyete, panik durumu ve ataklarının oluşmasına zemin hazırlar” dedi.

Doğaüstü olaylardan bir tanesi olan depremin insanlar üzerinde fobik reaksiyonlara neden olduğuna dikkat çeken İstanbul Kent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Esin Cantez, “Çünkü fobi, korkulması belli bir nedene bağlı olmaksızın hem nesnelerden hem de herhangi bir durumdan bir korku uyandıracak ortamda olmasa bile gene de bireyde nedensiz bir korku uyandıracak herşeyden kaçınma istediğidir” açıklamasında bulundu.

“İNSANLARLA İLETİŞİM SIKINTISI ÇEKİLEBİLİR”

Deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerle karşı karşıya kalan bireylerin çoğu kez yakın çevresindeki insanlarla iletişime girmekte bile sıkıntı çektiğine dikkat çeken Prof.Dr. Cantez, “Kendi mutsuzluğunu çevresindekilere de yayar ve huzursuz eder. Bu istenmeyen davranışlardan bireyler isteseler de çok eziyet çektikleri için yakınırlar ve kurtulmak isteği başarısızlıkla sonuçlanır. Bu nedenle, fobiler belli bir nesneye odaklanıp ona yönelik korkuya dönüştürülmesinden başka bir şey değildir” diye konuştu.

Korkutucu bir depremin arkasından gelecek davranış bozukluğunun ortadan kalkması ya da düzelmesinin belli zaman alacağını vurgulayan Cantez, “Bu insanlar kendi mutsuzluğunu çevresindekilere de yayar ve huzursuz eder. Bu istenmeyen davranışlardan bireyler isteseler de çok eziyet çektikleri için yakınmalar ve kurtulmak isteği başarısızlıkla sonuçlanır. Bu nedenle, fobiler belli bir nesneye odaklanıp ona yönelik korkuya dönüştürülmesinden başka bir şey değildir” dedi.

Doğal afet yaşamış ve etkisinden kurtulamamış bireylere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Kadriye Esin Cantez, “Bu musallat fikirlerden kurtulmaları için destek tedavi almaları, çevreyle uyumlu yaşama becerisi göstermeleri için motivasyonel davranışlarda bulunmalarıfobilerden kurtulmalarına bir nebze yararlı olabilir” tavsiyesinde bulundu.