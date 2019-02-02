Antalya’da geçen hafta yaşanan hortum felaketi sonrasında zarar gören portakal bahçelerinde ürünler kullanılamaz hale geldi.

Ürün sıkıntısı çekileceğini belirten Antalya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akçan, portakal fiyatının doğal olarak artacağını söyledi.



Geçen hafta Antalya’da yaşanan hortum felaketi sonrasında birçok ev, iş yeri, tarım alanları, seralar ve portakal bahçeleri zarar gördü. Hortumun etkisiyle ağaçlardan yere savrulan portakallar üreticiyi zarara uğrattı.

Halde satışta olan narenciye ürünleri hakkında bilgi veren Antalya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akçan, şu an hal çıkış fiyatı 80 kuruşla 1 lira 20 kuruş arasında değişen portakalın, önümüzdeki günlerde ürün sıkıntısı yüzünden fiyatında artış beklendiğini belirtti.

Portakal üreticisinin fırtınadan etkilendiğini, dalında tüketilecek ürünlerin yere düştüğünü anlatan Nevzat Akçan, “Bu ürünler sıkma fabrikalarına gidecek. 15-20 gün sonra portakal bulmamız çok zorlaşacak. Portakal şu an 80 kuruşla 1 lira 20 kuruş arasında. Önümüzdeki günlerde 2-3 liraya kadar yükselecek. Sonra ‘Aracılar fiyatları fırlattı’ diye feryat figan bağıracaklar. Bunun aracıyla hiçbir alakası yok. Tamamen doğal dengeyle, doğal afetle alakalı. Limon da portakal gibi dalda kalmadı. Doğal olarak fiyatlar da yükselecektir” diye konuştu.