‘DOĞADA HAYAT BUL’ PROJESİ

Pandemi döneminde evde kalan öğrenciler için Ankara Subayevleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Kevser Çağlar ile beraberinde farklı şehirlerden 10 öğretmen tarafından “Doğada Hayat Bul” projesi geliştirildi.

Esma ALTIN/ANKARA

Pandemi döneminde kısıtlamalardan dolayı evden kalan öğrencilerin doğa ile yakınlaşmaları ve diğer canlılara karşı duyarlılıkları artırmak adına “Doğada Hayat Bul” isimli bir proje geliştirildi. Subayevleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni ve aynı zamanda projenin kurucusu Kevser Çağlar, proje hakkında bilgi verdi. Çağlar: “Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle öğrencilerimizin dört duvar arasında kalmaları ve doğada daha az vakit geçirmeleri sonucunda bu projeyi yapma kararı aldık.” dedi.

‘AMACIMIZ DOĞA SEVGİSİNİ ARTIRMAK’

Korona Virüs nedeni ile çocukların kısıtlı zamanlarda dışarıya çıkmaları, doğadan uzak kalmaları ve sürekli evde olmaları nedeni ile bir proje geliştirildi. Projeyi aktaran Çağlar şunlara dikkat çekti; “Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle öğrencilerimizin dört duvar arasında kalmaları ve doğada daha az vakit geçirmeleri sonucunda bu projeyi yapma kararı aldık. Pandemi sürecinde doğadan uzaklaşan gençlerin doğayla iç içe olmaları ve doğada öğrenme ortamları gerçekleştirebilmeleri amacıyla gençlere, öğrencilere ulaşabilmek adına eTwining topluluğunda bir proje gerçekleştirmek istedik ve böyle bir amaçla yola çıktık.”

eTwining hakkında kısaca bilgi veren Çağlar şunları belirtti; “eTwining ulusal ve uluslararası yardımlaşan, iş birliği yapan, paylaşan, bilim teknoloji ile ilişkisi olan web 2.0 araçlarını öğrencilerin etkin kullanmalarına sağlayan bir proje topluluğudur. Doğada Hayat Bul projemiz de bu toplulukta yer alan ulusal bir projedir.”

Projenin çocukların doğaya karşı yaklaşımlarını geliştirmek, diğer canlılara olan duyarlılığını artırmak gibi amaçları olduğunu belirten Çağlar şunları dile getirdi; “Projemizin amacı; öğrencilerimizin doğa ve hayvan sevgisini artırmak, duyularını canlı tutmak, doğada daha fazla vakit geçirerek doğada da öğrenme etkinlikleri yapabileceklerinin farkına varmalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda hedef kitlemiz yarının umudu olan doğa sevgisiyle yetişen gençlerimizdir.”

‘DOĞANIN SEVİLMESİ VE KORUNMASI GEREKİR’

Korona Virüs salgınının öğretmen ve öğrenciler üzerindeki etkilerine değinen Çağlar şunları ifade etti; “Dünyayı etkisi altına alan bu salgın sonucunda öğretmenler olarak uzaktan eğitim sürecine uyum sağlamak ve öğrencileri de bu sürece alıştırma konusunda ilk zamanlar zorlanmış olsak da öğrencilerimize, özellikle öğrenmenin sadece okulda , sınıfta olmayacağını, olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretimin devam etmesi gerektiğini ve bunun için de Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un çalışmalarını ve tüm öğrencilere sunduğu EBA platformunun eğitimin devamı için önemini daha vurgulamak isterim. EBA üzerinden öğrencilerimize ders kazanımlarımızı verirken doğada uygulama alanları yaratıp çalışmalarını yaparak yaşayarak sürdürmeleri adına uygulamaya koyduğumuz projemizle de onların doğaya çıkmalarını sağlamış olarak kazanımlarına destek sağlamanın yanında öğrencilerimizin temiz hava almasını, doğayı keşfetmesini, duyu organlarının hepsini aktif kullanmasını sağlamayı da hedeflemiş olduk.”

Pandemiden öncesinde de öğrencilere doğayı sevme ve korumayı aşılamaya yönelik çalışmaları olduğunu vurgulayan Çağlar şunları söyledi; “İnsanoğlu kendini, ailesini ve yakın çevresini sevme, koruma içgüdüsüyle doğmuş olmasına rağmen nedense içinde yaşadığı doğayı koruma ve sevme konusunda yeterli isteğe sahip olamamıştır. Oysa doğa; doğal hayatımızın sağlıklı ilerlemesi adına sevilmesi ve korunması gereken yaşadığımız en önemli yerdir. Her zaman var olan ve bizlerin yaşama alanı olan doğayı öğrencilerimize pandemi öncesinde de tanıtıp bu konuda birçok çalışmada bulunduk. Okulumuzda Çevre Koruma ve Gezi Kulübü olarak, ortak etkinlikler planlayıp uygulamıştık. Bunların içinde il içi ve il dışı doğa gezileri, doğada inceleme çalışmaları, okul bahçesi düzenleme çalışmaları, ağaç dikme çalışmaları vb. çalışmalarımız olmuştu. Proje ortaklarımızdan bazı öğretmenlerimiz ve birçok öğrencimiz de yine Tema Vakfı gönüllüsü olmuş ve Tema Vakfı için etkinlikler planlamışlardır. Ancak pandemi süreciyle doğadan uzaklaşan öğrencilerimizle yapılan bu etkinliklere daha fazla yer vererek ve çeşitlendirerek etkinliklerimizi projeye dönüştürmeye karar verdik. Öğrencilerimiz bu süreçte doğanın ne kadar önemli olduğunu daha çok fark ettiler ve projeye inanılmaz heyecan ve istekle sarıldılar. Bu da projemizin başarısı ve öğrencilerimizin kazanımı adına bizi çok mutlu etti.”

‘100 LİSE ÖĞRENCİSİ YER ALIYOR’

Projenin kapsamından da bahseden Çağlar, kendisi ile birlikte Türkiye’nin başka şehirlerinden okul ve öğretmenlerin de bu projede yer aldığını belirterek sözlerine şöyle devam etti; “Projenin kuruculuğunu Subayevleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden ben Kevser Çağlar ve Törekent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Emel Sevcan Boyraz yapmaktadır. Projemizde yer alan diğer ortaklarımız ise; Subayevleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Serpil Açık Akyüz, Mükerrem Yücelsoy , Ayşe Ünlü; Törekent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Seda Ay Eke, Sümeyra Çakan; Adana Çukurova Yaşar Rukiye Kısacık AİHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’ndan Sibel Söğüt, İstanbul Halkalı İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi’nden Saadet Kaytaz, İstanbul Kartal Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Nesrin Ümit Boyacı ve 100 lise öğrencisi yer almaktadır.”

Projede yer alan etkinlikler ile ilgili bilgi veren Çağlar şunları aktardı; “Projemiz Aralık 2020’de başlamış olup, Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacaktır. Projemiz kapsamında; doğada sanat etkinlikleri, okuma etkinlikleri, müzik ve drama çalışmaları, her öğrencinin bir ağaç dikip sahiplenmesi vb. bireysel ve işbirlikçi etkinlikler yapılmaktadır.” Bu projeyi ilerleyen dönemlerde de sürdürmeyi amaçladığını belirten Çağlar; “Projemiz işbirlikçi, paylaşan, üreten, öğreten, geliştiren ulusal ve uluslararası bir eTwininig projesi olduğu için bu güzel projeyi her yıl okulumuza yeni katılan öğrencilerimize tanıtmak ve onlarla projelere devam etmek istiyorum. Umarım ben ve projemizde yer alan diğer ortaklarımızın okulları bir eTwinnig okulu olur.” ifadelerini kullandı.

Pandemiden dolayı projede yer alan etkinlikleri nasıl gerçekleştirdikleri ile ilgili açıklama yapan Çağlar; “Öğrencilerimizin ders kazanımları doğrultusunda birçok etkinlik yapıyoruz. Bu etkinliklerimiz içinde öğrencilerimizin daha sonra da öğrenme ortamlarında kullanacakları bilişim teknoloji aletlerini etkin kullanmalarını sağlayan web2.0 araçları ile çalışmalar yapıyoruz, zoom platformu üzerinden işbirlikçi takım çalışma etkinlikleri yapıyoruz, yine zoom platformu üzerinden uzman konuk çağırarak bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz.” dedi.

Herhangi bir maddi destek olmadan tamamen gönüllülük esasına dayanarak bu projeyi yürüttüklerini dile getiren Çağlar şunları ifade etti; “Projemiz tamamıyla gönüllülük esasına dayanan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve hiçbir maddi destek gerektirmeyen , öğrencilerin doğa ile temaslarını artıran doğada var olan materyallerle yaratıcı ürünler oluşturularak yapılan bir projedir.”Son olarak ilerleyen süreçler için de proje tasarımlarında bulunduklarını söyleyen Çağlar şunları söyledi; “Biz öğretmenler, öğrencilerimizin yaratıcı düşünmelerini geliştirmek, ileriye adım atmalarını sağlamak, yaparak yaşayarak öğrenmelerini teşvik etmek adına her zaman gelişen, üreten, işbirliği yapan projelerde yer almaya devam edeceğiz. Bu projeler uluslararası Erasmus+Plus projeleri, eTwining projeleri, Tübitak projeleri vb. projelerdir.”