Doğa ve adrenalin tutkunlarının yeni adresi; Balık Gölü

Ramazan DEMİR / TAŞLIÇAY (Ağrı), (DHA)- AĞRI’nın Taşlıçay ilçesinde 2 bin 241 metre rakımı ile Türkiye’nin en yüksek gölü olma özelliğine sahip Balık Gölü, doğa ve adrenalin tutkunlarının gözdesi durumunda.

Ağrı’nın Taşlıçay ve Doğubayazıt ilçeleri arasında bulunan Sinek Yaylası’nda yer alan Balık Gölü, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir’in girişimleri ile yapılacak projelerle başta kış turizmi olmak üzere, Türkiye’nin önemli turizm mekanlarından biri olma yolunda ilerliyor.

Son zamanlarda gerçekleştirilen etkili operasyonlarla bölgenin terörden arındırılmasıyla doğa ve adrenalin tutkunu yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline gelen Balık Gölü’nde, Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül ve Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru ile hayata geçirilecek proje alanlarında incelemelerde bulunup buzda delik açarak Eskimo usulü balık avlayan balıkçılarla sohbet eden Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, gölün turizme kazandırılması için ilkbaharla birlikte çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

İlkbaharın gelmesi ile Ağrı Valiliğinin destekleri ile Balık Göle ulaşımın daha kolay sağlanması amacıyla yol yapım çalışmalarına başlayacaklarını vurgulayan Belediye Başkanı Taşdemir, “Hamur ve Tutak belediye başkanlarımızla birlikte Balık Gölü’nde yapacağımız çalışmaları değerlendirmek üzere geldik. Balık Gölü, Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Aras Dağları üzerinde Türkiye’nin en yüksek göllerinden biridir. Ağrı ili sınırları içerisinde yer alan ve oluşum bakımından lav set gölü olan bu göl, 30 km² alana sahiptir. Denizden yüksekliği 2241 metre, en derin yeri 37 metredir. Türkiye’nin en yüksek gölü olmasının yanı sıra burada çok kıymetli olan kırmızı pullu alabalık bulunmakta. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Balık Gölü’nün yüzeyi kışın tamamen buzla kaplanıyor. Adrenalin ve doğa tutkunları buradan vazgeçemiyor. Birçok özelliği bulunan gölü hem şehrimiz hem de ülkemiz için turizme kazandırmaya çalışacağız. Bu kapsamda hem yaz hem kış festivalleri düzenleyeceğiz. Balık Gölü’nü Türkiye’deki önemli turizm merkezlerinden biri haline getirmeyi başaracağız. Düzenleyeceğimiz kış festivallerinde buz pateni, buz hokeyi, su altı resimleme, dalgıçlık, cirit, atlı kızak gibi etkinlikler yapmayı planlıyoruz. İnsanlar buzun üzerinde çok rahat gölde bulunan adalara kadar gidip gelebiliyor” diye konuştu.

Balık Gölü’nün kıyı köylerinden gelerek Eskimo usulü balık avlananlardan Yakup Birlik ise, buranın muhteşem bir yer olduğunu belirtti. Kışın yüzeyi buzla kaplanan gölde balıkçısından, buz patencisine, offroad doğa sporlarından kızakla kayanların uğrak yeri olduğunu söyleyen Birlik, “Dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Balık Gölü’nü herkesin görmesini tavsiye ederim. Çünkü burası yalancı bir cennet gibi” dedi.

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