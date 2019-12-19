Kamu kurumları hantaldır.

Bir kişinin yapacağı işi on kişiye zar zor yaptırırsınız.

İsraf çoktur, maliyet büyüktür.

Bu nedenle özel sektörü savunurum hep.

Hatta, bazı Avrupa ülkelerinde cezaevlerinin bile özel sektöre devredilmesini takdirle karşılayıp, “Keşke bizde de böyle olsa” diye yazmışlığım vardır.

Devlet kuralları koymalı, denetimi sağlamalı, adalet gibi, savunma gibi birkaç kritik alan dışında işleri özel sektöre bırakmalıdır.

Doğru olan, ülkenin yararına olan budur.

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Bu girişi yapmamın nedeni Doğa Koleji olayı.

Öyle bir kolej ki, yurdun dört bir yanında yüzlerce okul açmış, toplam 80 bin öğrenci kaydetmiş, velilerden milyarlarca lira para toplamış.

Ama ne hikmetse topladığı paraları iyi kullanamamış, öğretmenlerin maaşlarını bile ödememek bir yana, Sosyal Güvenlik Kurumu ile vergi dairelerine 300 milyon lira, bankalara 420 milyon lira, piyasaya 400 milyon lira borçlanmış.

Tüm bunlar olurken koleji denetlemekle görevli başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere çeşitli kamu kurumları ne yazık ki hiçbir girişimde bulunmamış; ancak veliler, öğretmenler ve öğrenciler okul önlerinde eylem yapmaya başlayınca işin ciddiyetini anlayıp harekete geçmiş, çözüm aramaya başlamış.

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Binlerce öğrenciyi, veliyi, öğretmeni mağdur eden bu olaydan şu ders alınmalıdır:

Özel sektör iyidir, hastır ama kesinlikle kendi haline bırakılmamalı, hangi kurallara bağlı olarak çalışacağı yasalarla açıkça ortaya konmalı, bunun denetimi yapılmalı, istismara yönelenlere anında müdahalede bulunulmalıdır.