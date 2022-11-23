Doctorem International Sonbahar Lansmanı büyük bir coşkuyla tamamlandı

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Bu yıl ikincisi düzenlenen Doctorem International firması Sonbahar Antalya Lansmanı Lykia Golf Otel’de rekor bir katılım ve coşkuyla kutlandı.

Lansman’a hem eğitimler hem de eğlenceler damga vurdu. Açılış konuşmasını Global Başkan Dr. Veysel Taner BUDAK’ın yaptığı, Uzman Eğitmen Serkan Ekmen’in eğitimleri ile devam ettiği etkinlikte, yarışmalar ve hediyeler güne heyecan kattı. Şirketin birbirinden değerli liderlerinin kariyer ödüllerini aldıkları sahnede Niran Ünsal’ın sahne almasıyla gece tamamlandı.

Yeni ürün lansmanı için ayrılan Pazar gününde katılımcıların merakla bekleyişi son buldu. Dr. İdris TAŞ’ın sunumuyla şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı ürünler izleyenlere tanıtıldı.

Şirketin Genel Koordinatörü Mustafa ERDOĞAN Lansman ile ilgili değerlendirmelerini şu şekilde ifade etti;

“Doctorem International, hem yurtiçi ve hem de yurtdışında hızlı ve başarılı bir şekilde büyümeye ve Dünya markası olma konusunda ilerlemeye devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin.”