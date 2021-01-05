Doç. Dr. Taşdemir: Sosyal medyada aşı tartışmalarında bilgi kirliliği var

İÇ Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ezel Taşdemir, Covid-19 salgınına karşı geliştirilen aşıların tartışıldığı bugünlerde sosyal medyada resmi hesapların takip edilmesi gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Taşdemir, olumsuz paylaşımların aşının mucizevi etkisine gölge düşürmeyeceğini ümit ettiğini söyledi.

Hastalıklar karşısında çağın en güçlü silahlarından birinin aşı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Ezel Taşdemir, yüzyıllardır tartışmasız birçok hastalığın sıklığı ve seyrini hafifleten en önemli yöntem olduğunu belirtti. Doç. Dr. Taşdemir, Covid-19 salgın sürecinde hastalığın katlanarak arttığı bu dönemde, maske ve mesafe dışında yapılması gereken ilk uygulamanın aşı olduğunu kaydetti. Taşdemir, “Birçok çalışma, oluşturduğu antikor düzeyleri nedeniyle aşının 2 ila 4 ay koruma sağladığını gösteriyor” dedi.

Hastalığın hızının düşmesi ile virüsün, virülansını yitirmesi istenildiği göz önüne alındığında aşının iyi bir koruma süresi sağladığının altını çizen Doç. Dr. Ezel Taşdemir, “Özellikle risk grupları ki bunların başında sağlık personeli ve kronik hastalıkları olan ileri yaş grubu hastalar geliyor. Onların mutlaka aşılanması gerekmektedir” diye konuştu.

Kronik hastalığı olan herkesin aşılanmasının önemini sözlerine ekleyen Doç. Dr. Taşdemir, “Çok spesifik alerjisi olan kişilere, bazı aşılar yapılmıyor. Ayrıca aşıların, kime ne reaksiyon vereceğini önceden kestiremeyiz. Alerji çok geniştir. Polen ya da gıda alerjisi farklı, ilaç ve kimyasal alerji farklıdır. Mesela aşı içindeki bir kimyasala, alerji varsa reaksiyon gelişir. Bu durum sadece Covid-19 aşısı için değil, tetanoz aşısına kadar bir çok aşıda reaksiyon gelişebilir” dedi.

‘SOSYAL MEDYADA RESMİ KANALLAR TAKİP EDİLMELİ’

Sosyal medyada aslı olmayan birtakım iddiaların paylaşıldığına da dikkati çeken Doç. Dr. Taşdemir, “Bu paylaşımların, aşının mucizevi etkisine gölge düşürmeyeceğini ümit ediyorum. Kullanıcılar resmi kanalların dışındaki paylaşımlara, itibar etmesin. Hekimlerin, kendi adlarına açtıkları sayfalarda bile bilgi kirliliği var. Hepsinin denetlenmesi lazım” şeklinde konuştu. Aşı ile bağışıklanmayı ümit ettiğini de sözlerine ekleyen Doç. Dr. Taşdemir, pek çok hastalığın aşı sayesinde ya seyrini azalttığını, ya da önlenebilir hale geldiğini söyledi.