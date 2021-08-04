Doç. Dr. Eskici’den sıcak havalarda su tüketimi uyarısı

Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)- HAVA sıcaklıklarının son dönemde aşırı şekilde artması üzerine, Diyetisyen Doç. Dr. Günay Eskici, vatandaşların aşırı sıcaklarda su, mineral kayıpları, halsizlik, nabız zayıflığı, yorgunluk durumlarını nasıl giderebileceklerini anlattı, bol su tüketimi yapılmasını tavsiye etti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Diyetisyen Doç. Dr. Günay Eskici, son dönemde ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine vatandaşlara uyarılarda bulundu. Diyetisyen Günay Eskici, aşırı sıcak havalarda su, mineral kayıpları, halsizlik, nabız zayıflığı, yorgunluk durumlarında vatandaşların neler yapması gerektiğini anlatırken, bol bol su tüketimi yapılmasını tavsiye etti. Eskici, sıcaklıkların bebekler, çocuklar, yaşlı ve hamileler üzerinde sağlık sorunlarının artmasına neden olabileceğini, aşırı sıcaklarda vatandaşların beslenmelerine dikkat ettikleri takdir de sıcaklıktan kaynaklanan olumsuz etkileri azaltacağını belirtti.

‘SICAK HAVALARDA SUYU YETERLİ ŞEKİLDE TÜKETMEMİZ GEREKİYOR’

Hava sıcaklıklarının artmasının vatandaşlar üzerinde metobolik değişimlere sebep olabileceğini belirten Diyetisyen Günay Eskici, “Vücut iç ısısında artış ve terleme ile birlikte su, mineral kayıpları, bununla birlikte yaşanan dehidrasyon durumu baş ağrısı, bulantı, halsizlik, tansiyon dengesizliği sıcağın artmasıyla birlikte yaşadığımız sağlık problemleridir. Bu durumdan riskli gruplar dediğimiz bebekler, hamileler, 65 yaş üzerindeki ve kronik hastalığı olan bireyler çok etkilenebilir. Beslenmemizde bazı hususlara dikkat etmemiz sıcağın olumsuz etkilerini azaltmamızda yardımcı oluyor. Sıcak havalarda vücudumuzun en çok ihtiyaç duyduğu besin öğesi sudur. Özelikle biz günde yaklaşık olarak 2 litre su tüketin uyarısı yaparken sıcak havalarda terlemenin etkisiyle daha çok kayıplar olduğu için bunu kişiye özgü olarak ve fiziksel hareketliliğe bağlı olarak 3,5 ile 5 litre arasına çıkartabiliyoruz. Kişilerde su kaybı ile birlikte mineral kaybı da olabilmekte. Bunun giderebilmesi için yaz meyvelerinden ve sebzelerinden yararlanabiliriz. Özellikle yazın karpuz, kavun gibi meyveleri tükettiğimizde hem vitamin mineral ihtiyacımızı hem de su ihtiyacımızı karşılıyoruz. Suyu bazen özellikle yaşı ilerleyen bireyler susuzluk ihtiyacı oluşmadığı için tüketmek istemiyorlar böyle durumlarda suyu aromalandırma avantaj sağlayacaktır. Bununla ilgili hazırlanabilecek içeceklerimiz olabilir. Yeşil çaylı içecekler ve ayran alınabilir. Süt, yoğurt, ayran yazın özellikle tercih edilebilecek içerdiği kalsiyum dolayısıyla kalbin çalışması ve sinir sistemi açısından da vücudu olumlu etkileri olan besinler olarak kabul edilebilir” dedi.

‘BESİNLERİN PİŞİRME YÖNTEMLERİNE DİKKAT EDİLMELİ’

Çok sıcak havalarda aşırı yağlı aşırı tuzlu yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini ifade eden Eskici, “Besinlerimizde pişirme yöntemi olarak kızartma kavurma gibi yöntemler yerine daha hafif fırında, haşlama, ızgara gibi yöntemlerini tercih edebiliriz. Özellikle çok yağlı yiyeceklerin kişilerde bulantı, yorgunluğa ve tansiyon yüksekliğine sebep olduğu kişinin vücudunun daha çok yorulmasına sebebiyet verdiği için bu gibi yiyeceklerden kaçınıyoruz” diye konuştu.

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