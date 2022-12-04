Doç. Dr. Doğan: Covid dışındaki virüsler unutuldu

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Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, gribal enfeksiyon hastalıklarında yayılma olduğunu belirterek, tedbirlerin ortadan kalkmasıyla Covid-19 dışındaki virüslerin unutulduğunu söyledi.

Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, son dönemlerde gribal enfeksiyon hastalıklarında bir yayılma olduğunu belirtti. Koronavirüs salgının azalmasıyla tedbirlerin ortadan kalktığına dikkati çeken Doğan, “2 yıl bir maske ile gezmekteyiz. Maskeyle gezdiğimiz için Covid dışındaki solunum yolları virüsleri unutuldu. Grip, nezle, unutuldu. Kullandığımız maske bizim koronavirüsü yanında diğer viral enfeksiyonlara karşı da korunmamızı sağladı. Fakat artık tedbirler rafa kalktı. Ne yapıyoruz? Hepimiz çok rahat bir şekilde bir birimizle temas halindeyiz. Bu da diğer viral enfeksiyonların yayılmasına neden oldu. Bunun dışında bir de dönemini mevsimin getirmiş olduğu normal solunum yollarını enfeksiyonlarında bir artış var. Bunun yansıması olduğunu düşünüyoruz” dedi.

‘ÇOCUK SAYISI FAZLA’

Gribal enfeksiyon semptomunda çocuk sayısının fazla olduğunun altını çizen Doğan, şunları kaydetti:

“Gribal enfeksiyon nedeniyle başvuran çocuk sayısı fazla. Bu çocuk sayısı fazla olduğu için oransal olarak benzer olmakla birlikte özellikle nefes darlığı, bronşitin eşlik etti. Çocuklar biraz daha sık olmakta. Bunlar için önerilecek şey bronşit eğer gelişmişse tedavide uygulanan ilaçlarda da birtakım değişiklikler söz konusu oluyor. En yakın çocuk hastalıkları uzmanına başvurarak uygun tedavinin başlanmasını önereceğiz. Şu an yaşadığımız gariban enfeksiyon influenza, respiratuar sinsityal virüs, adenovirüs gibi diğer solunum yolu virüslerinin oluşturmuş olduğu birer klinik tablo yani. Birden fazla etkenden bahsettik. Özellikle okul dönemi çocuklar, bir etken sonrasında var olan diğer bir etkenle temas ardışık farklı virüslere bağlı olarak bir solunum yolu enfeksiyonu geçirebilmekte. Korunmada ne yapabiliriz? Semptomu olan kişilerin hapşırma, öksürme gibi durumlarda biz kolunun iç tarafına hapşırarak virüslerin bulunan ortama yayılmasının engellenmesini öneriyoruz. Semptomu olan kişileri iyileşinceye kadar kalabalık ortamdan uzak durmalı. Bunun dışında daha hızlı atlatılması açısından da bağışıklık sistemini biraz güçlendirici tedbirler gerekli. Yeterli ve düzenli bir uyku mevsime uygun vücudun bağışıklık sistemini güçlendirecek sebze ağırlıklı bir beslenme ve biraz da ne diyelim elektronik cihazlardan uzak durulmasını öneriyoruz.”

Doğan, günlük koronavirüs sayısından düşüş yaşandığını da belirterek, “Koronavirüs günlük sayımız bizim ortalama 10 ile 30 arasında yani koronavirüs konusunda bir artış yok. Var olan koronavirüs enfeksiyonu da daha hafif seyrediyor. Fakat ileri yaşta özellikle 60 yaş üzerinde zaman zaman yatırdığımız hastalarda olabilmekte. İleri yaştaki ve eşlik eden hastalığı olan hastalarımızın daha duyarları ve dikkatli olmasını öneriyoruz” diye konuştu. (DHA)

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