Doç. Dr. Aydın’dan Orhan Kural açıklaması: Hem yakın dostumu hem cephe arkadaşımı kaybettim

İSTANBUL, (DHA)- Prof. Dr. Orhan Kural’ın vefatı nedeniyle bir açıklama yapan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Hem yakın bir dostumu hem de sigarayla savaşta çok emeği geçmiş kıymetli bir cephe arkadaşımı kaybettim” dedi.

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Orhan Kural’ın vefatı nedeniyle bir değerlendirmede bulundu.

“TARİFSİZ BİR KAYIP”

Çevre ve doğa gönüllüsü, sigaraya karşı verdiği amansız mücadeleyle bilinen akademisyen Prof. Dr. Orhan Kural’ın Kovid-19 nedeniyle vefatının gerek Türkiye gerekse de insanlık için tarif edilmez bir kayıp olduğunu ifade eden Doç. Dr. Aydın, “Merhum Orhan Kural hoca,neredeyse derneğimizin ilk gününden beri, sigaraya karşı mücadelesiyle yanımızda oldu. Onursal Başkanımız oldu. Bize yol gösterici, örnek bir şahsiyet oldu. Kendisinin bu alandaki mücadelesini kamuoyu zaten yakından biliyor. Ayrıca çevre ve doğa gönüllüsü, bu alandaki bilinç ve farkındalığın artması için büyük çabalar harcayan önemli bir değerimizdi. Son dönemlerde İstanbul Aydın Üniversitemizde dersler de veriyordu. Artık öğrencileri ondan bayrağı devralarak daha ilerilere taşıyacak” ifadelerinde bulundu.

“ACIMIZ ÇOK BÜYÜK”

Prof. Dr. Kural’ın, kamuoyunda bilinen yönlerinin yanında insani tarafına da değinen Doç. Dr. Aydın, “Son derece kibar, nazik ve saygılı bir insandı. Tam bir beyefendi idi. Kendinden yaşça çok küçük olan kişilere, öğrencilerine bile saygısı eksik olmaz, hiç kimseyi kırmamaya, incitmemeye özen gösterirdi. Ayrıca çok kuvvetli bir mizah yönü olan bir insandı. Sürekli bir şeyler öğretme çabası içinde ömrünü geçirdi. Ayrıca kendisiyle çok yakın, çok samimi ve çok sıcak bir dostluğumuz vardı. En çok da bu yönünü özleyeceğim. Orhan Hocamızın kaybı, hepimizi derinden yaraladı. Acımız gerçekten çok büyük” diye konuştu.