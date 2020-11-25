Dizi karakterlerinden ‘kadına şiddete dur’ çağrısı

ANKARA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ dolayısıyla hazırlanan kamu spotunda, sevilen dizilerin karakterleri, ‘kadına şiddete dur’ çağrısı yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, sevilen televizyon dizilerindeki karakterlerin kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çektiği bir kamu spotu hazırladı. Kamu spotuna oyuncu Binnur Kaya, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu katılarak, kadına yönelik şiddetle mücadeleye desteklerini verdi.

Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerde yer alan 6 karakterin, aile içindeki şiddete ilişkin ifadelerine yer verilen kamu spotunda, Kırmızı Oda dizisinden Alya isimli karakter, “Ben ne yaptım size? Beni neden hiç kimse sevmiyor? Öldürecek misiniz beni?” derken, Masumlar Apartmanı’nın Han karakteri de “Benim annem neden diğer anneler gibi değil?” şeklindeki duygusunu paylaştı.

‘BENİ SİZ BÖYLE YAPTINIZ’

Çocuk karakterlerinin aile içindeki şiddetten ne kadar etkilendiğinin göstergesi de olan videoda, Masumlar dizisi karakterlerinden Gülben, “Beni siz böyle yaptınız” derken, Safiye isimli karakter de “Beni hep aşağıladılar. Hep dövdüler. Suçum neydi ki benim” ifadelerini kullandı.

‘ŞİDDET GÖREREK, İZLEYEREK ÖĞRENİLİR’

Şiddetin virüs gibi bulaştığı mesajının verildiği kamu spotunda, Kırmızı Oda’nın psikolog karakteri olan Doktor Hanım, “Şiddet görerek, izleyerek öğrenilir. Nesilden nesle aktarılır. Yayıldığında ise sadece bedenleri değil ruhları da yaralar, hayatları karartır. Gelin sevgi ve merhamet aşımız olsun. Hep birlikte mücadelede ederek şiddet zincirini kıralım” diyerek şiddetin bulaşıcılığına vurgu yaptı.

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