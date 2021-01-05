Diyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlış

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 3 ilde telefonla arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak,…
Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 26 ilkokul öğrencisine cinsel istismar iddiasıyla 621 yıl hapse mahkum edilen…
Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Silivri…
İÇ Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ezel Taşdemir, Covid-19 salgınına karşı geliştirilen aşıların tartışıldığı bugünlerde sosyal…
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan ve kayalardan akan onlarca su kaynağından oluşan, 'kesin koruması gereken alanlar'…