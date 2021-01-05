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Diyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlış

Diyetisyen Salih Gürel konu hakkında bilgiler verdi.Bir çok kişi fazla kilolarından kurtulmaya çalışırken diyet sırasında yaptıkları yanlışlar nedeniyle bunu başaramıyorlar.Bu yanlışlardan bazıları şunlardır ;

  1. Diyet ürünleri istediğim kadar yiyebilirim
  2. Sadece su içersem zayıflarım
  3. Az uyursam daha hızlı kilo veririm
  4. Spor sonrası herhangi bir şey yemezsem daha iyi kilo kaybederim
  5. Bol bol soda içersem zayıflarım
  6. Karbonhidratları diyetten tamamen çıkartmalıyım
  7. Kısa sürede çok kilo vermem sağlıklıdır
  8. Meyveyi istediğim kadar yiyebilirim
  9. Ana öğünlerden birini atlarsam kolay zayıflarım
  10. Yumurta kilo yapıyormuş, bir daha yumurta yemem
  11. Ekmeği hayatımdan çıkardım, hemen kilo verdim.
  12. Su bile bana kilo yapıyor
  13. Su içmediğimde kendimi daha dinç hissediyorum
  14. Açken fiziksel aktivite yaparsam daha çok yağ yakarım
  15. Zayıflama ilaçları ile hızlı kilo veririm
Editör

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Etiketler: Diyetisyen Salih GürelDiyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlış
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