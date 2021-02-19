Diyetisyen eşini öldürüp intihar eden doktor, toprağa verildi

Buzlu zeminlerde yanlış bir adım ya da bir anlık dalgınlık, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere her yaş grubunda ciddi kırıklar ve yaralanmalara yol açabiliyor. Kışın daha çok artan kırık vakalarında doğru ilk müdahalenin önemli olduğunu söyleyen Öğr. Gör. Özlem Karagöl, “Kırık yaralanmalarında halk arasında kimi yüzyıllardır yapılan yanlış var” dedi.