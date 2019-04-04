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4 Nisan 2019
Ana Sayfa Sağlık Haberleri Diyetisyen Canan Aksoy: Tavuk etini tüketebiliriz
Diyetisyen Canan Aksoy, tavuk etinin beslenmedeki yerine dikkat çekerek,
Diyetisyen Canan Aksoy, tavuk etinin beslenmedeki yerine dikkat çekerek, "Tavuk etini gönül rahatlığıyla tüketebiliriz" dedi.
Sağlık Haberleri

Diyetisyen Canan Aksoy: Tavuk etini tüketebiliriz

Editör Editör

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Diyetisyen Canan Aksoy, tavuk etinin beslenmedeki yerine dikkat çekerek, “Tavuk etini gönül rahatlığıyla tüketebiliriz” dedi.

Birçok hastalığın tedavisi ve korunmasında tavuk etinin tüketilmesi gerektiğini söyleyen Aksoy, yağ oranının düşük olmasından kaynaklı diyetlerde de kullanılacağını belirtti.

İstanbul Kent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Gizem Köse ve Öğr. Gör. Eftal Geçgil Demir, tavuk etinin beslenmedeki yeri ve üretim aşamaları üzerine bir panel düzenledi. Panelde, bölüm öğrencileri için tavuk etinin besin değerleri ve insan sağlığı için önemi ele alındı. Panele, Diyetisyen Canan Aksoy, Veteriner Hekim Erdal Elmas ve öğrenciler katıldı.

“TAVUK ETİ İNSAN SAĞLIĞINA YARARLIDIR”

Üretimden tüketime tavuk etini ele alacaklarını söyleyen İstanbul Kent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gizem Köse, “Bu paneli, tavuk eti üretimi, tüketimi, beslenmemizdeki yeri noktalarında aklımıza takılan soruları yanıtlamak, ayrıca bölümdeki öğrencilerin tavuk etinin besin değerlerini öğrenmeleri ve bilgi edinmeleri için düzenliyoruz. Tavuk etinin enerji değeri kırmızı etten çok daha düşüktür çünkü yağ oranı daha azdır. Tavuk etinin protein kalitesi yüksek olmakla beraber, içinde bulundurduğu vitaminler ve mineraller açısından insan sağlığına yararlıdır. Pişirmesi kırmızı ete göre daha kolaydır. Maliyeti açısından da daha kolay ulaşılabilir. Günümüzdeki üretim teknikleri ve bize ulaşmasınakadarki sürece baktığımız zaman tavuk etinin insan beslenmesindeki rolü paha biçilemezdir ve tüketilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır” dedi.

TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ

Diyetisyen Canan Aksoy ise, “Kırmızı et, tavuk ve balık beslenmemizde mutlaka olmalı. Çünkü vücudumuzda yapamadığımız aminoasitleri onlardan alıyoruz. Demir ve B12 vitaminleri açısından da tüketmemiz gerekiyor. Tavuk eti C vitamini dışında her şeyi içinde bulunduruyor.  Tavukların yetiştirilmesine yönelik konuşulan pek çok şey doğru değil. Türkiye’de şu anda tavuk yetiştiriciliğiyle ilgili AB yasaları neyse bizde de o uygulanıyor. Yeminde problem yok, hormon kullanımı söz konusu değil. Büyütülmesi ve sofralarımıza kadar gelen süreçte merdiven altı olmadıktan sonra tavuk etini gönül rahatlığıyla tüketebiliriz” diye konuştu.

TAVUK ETİNİN HASTALIKLARLA İLİŞKİSİ

Aksoy, “Besin öğelerine baktığımız zaman kırmızı ete göre protein kaynağı olarak aynı ama yağ oranı daha düşük olduğu için rahatlıkla zayıflamak isteyenler diyetlerinde kullanabilir. Doymuş yağ oranı düşük kalp, damar hastalıklarının tedavisinde ve korunmasında tavuk etinin önemli bir yeri var. Yaşların kolay sindirmesi açısından önemli. Tavuk etinin için tuz oranı az o yüzden tansiyon hastaları rahatlıkla tüketebilir” ifadelerini kullandı.


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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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