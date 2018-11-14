“Su içsem yarıyor” diyenlerin, aç kalmasına, spor yapmasına rağmen ideal kilosuna ulaşamayanların en önemli sorunu Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu’ya sordum.



Buyrukçu vücudumuzun konuşmak ve uyumak dâhil, gün içindeki tüm aktiviteler için enerjiye ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, “Vücudun her bir hareketinin kaybettirdiği kaloriler var. Vücut bu kalorileri besinlerden alıyor; metabolizma sistemi bunu enerjiye dönüştürüyor. Metabolizmanız iyi çalışıyorsa aldığınız besinler rahatlıkla enerjiye dönüşüyor, yakılıyor, geriye atık bırakmıyor. Aksi halde kullanılmayan enerji yağ olarak depolanıyor; yani kilo alınıyor” dedi.

Soru: Bazı vatandaşlar, hızlı kilo alıp, daha zor veriyorlar. Bunun nedenini açıklar mısınız?

Metabolizma hızının kişiden kişiye göre değiştiğini, bunun da kilo alıp verme kapasitesini değiştirdiğini kaydeden Dr. Buyrukçu, “Metabolizma hızı düşük olan kişiler daha hızlı kilo alıyor, daha zor veriyor. Ne yaparsa yapsın ideal kilosuna ulaşamayanlar aslında alınacak basit önlemler ile metabolizmalarını hızlandırarak zayıflayabiliyor. Metabolizma hızını arttıran en önemli etkenlerin başında soğuk ortamların gelir, soğuğun yüzde 12 daha fazla kalori yakmanızı sağlar” dedi.

Soru: Soğuk havada

sporun faydası ar mı?

“Fazla kilolarından kurtulmak isteyenlere soğuk ortamlarda bulunmalarını, hava koşulları uygunsa sabahları soğuk su ile duş almalarını öneriyoruz. Yine metabolizma hızını arttırmak için düzenli ve tam kahvaltı büyük önem taşıyor. Yapılan araştırmalara göre diyet yapmadan, sadece düzenli kahvaltı yaparak fazladan 4 kilo verilebiliyor.

Günde 45 dakika tempolu yürümek kas artışını, kas miktarındaki artış ise hızlı yağ yakılmasını sağlıyor. Yine günde 8-10 bardak su içmek, özellikle de soğuk su içmek iyi geliyor. Soğuk su içildiğinde vücut suyu ısıtmak istiyor ve daha çok kalori yakıyor.

Soru: Kahve zayıflatır mı?

Proteinden zengin beslenmek, günde 2-3 fincan Türk kahvesi tüketmek de metabolizmayı hızlandırıyor. Ancak hamilelikte, reflü veya gastriti, çarpıntısı olan kişilerde 1’den fazla kahve önermiyoruz. Kırmızı acı biber, karabiber, zencefil gibi baharatlar, yeşil çay da metabolizmayı hızlandıran besinler arasında. En önemlisi de az yemeye alışmak, metabolizmamızı az kaloriye adapte etmek…”