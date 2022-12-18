Diyarbakır’ın yerel 18 ırk güvercini sergilendi

- Reklam -

Mesut BUDRAÇ-Yakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da yerel ırk güvercinleri için düzenlenen tanıtım ve güzellik sergisinde 18 ırktan güvercin hayvanseverlerin beğenisine sunuldu. Diyarbakır Irk Güvercinleri ve Posta Güvercinleri Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Toğcu, “50 yıldır Diyarbakır güvercinlerini besliyoruz. Bilinen 600 yıllık tarihe sahip kuşlardır. Dünyada eşi ve benzeri yoktur” dedi.

Kentin Bağlar ilçesinde faaliyet gösteren Irk Güvercinleri ve Posta Güvercinleri Derneği, güvercinler için tanıtım ve güzellik sergisi düzenledi. Derneğe ait güvercin otelinde yapılan sergide, 18 ırktan güvercinler hayvanseverlerin önüne çıktı. Kente ait ırklardan 50’ye yakın güvercini getiren sahipleri, güzelliklerini sergiledi.

‘KENTTE GÜVERCİN SEVGİSİ FARKLI’

Sadece kente ait olan 4 grup içerisinde 18 ırk güvercinin olduğunu ifade eden Diyarbakır Irk Güvercinleri ve Posta Güvercinleri Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Toğcu, “50 yıldır Diyarbakır güvercinlerini besliyoruz. Bilinen 600 yıllık tarihe sahip kuşlardır. Güvercinlerimizin dünyada eşi ve benzeri yoktur. 4 grup içerisinde 18 çeşit özgün kuşumuz var. Yerel güvercinlerimizdir, dünyada çok bilinen tanınan güvercinler değil. Diyarbakır kültürüyle özleşmiş kuşlardır. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar zengin güvercin çeşidi yok. Dernek olarak tescil projelerimiz var. Tek kültürel geçmişe sahip kuş türleri Diyarbakır kuşlarıdır. Bunun yanında süs, taklacı kuşlar da var, meşhur posta güvercinleri var. İkinci dünya savaşından sonra Diyarbakır’da posta güvercin yarışmaları bitti. 15 yıldır yeniden canlandırıyoruz. Diyarbakır’da posta güvercinlerini de belirli bir noktaya taşıdık. Burada güvercin kültürü çok yaygındır. 2 milyon nüfus içerisinde en az 3 bin 500 ve 4 bin güvercin besleyen hayvansever var. 7-8 güvercin otelleri ve derneklerimiz de var. Güvercin malzemeleri satan dükkanlarımız da var, Diyarbakır’da güvercin sevgisi farklı bir yerdedir” ifadelerini kullandı.

‘BABAMDAN GÜVERCİN SEVGİSİ BANA DA GEÇTİ’

Beslediği güvercinleri sergiye getiren ve yemek salonunda çalışan Ömer Akdemir ise, güvercin sevgisini babasının kendisine aşıladığını söyledi. Akdemir, “Yaklaşık 20-25 senedir bu işle uğraşıyorum. Güvercinleri beslediğim için çoğu zaman işimden de oluyorum. Onlara ayırdığım vakti kimseye ayırmıyorum. Hepsi Diyarbakır’ın yerli kuşlarıdır. Kendi yöremize özgün kuşlardır. Önceleri babam besliyordu. Hevesi bana geçti. Bina damlarında besleyerek başladım. Sonra Diyarbakır’a özgün kuşları öğrendim, onları besledim. O zamandan beri de özgün türlerimizle ilgilenmeye başladım” dedi.

Katılımın yoğun olduğu sergide en beğenilen tür ise barışı simgeleyen beyaz güvercin oldu. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -