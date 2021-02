Diyarbakır’ın tarihi mekanlarında ‘kısıtlama’ sessizliği 

Burak EMEK-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bu hafta 10’uncu kez uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yine sessizlik hakim oldu. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki 8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri, tarihi On Gözlü Köprü ve ‘İslam aleminin 5’inci Harem-i Şerifi’ olarak kabul edilen Ulu Cami, kısıtlamada boş kalan kentte görüntülendi.

Her yıl yüzbinlerce turist tarafından ziyaret edilen kentteki tarihi mekanlar, kısıtlama günlerindeki sessizlik dikkat çekti.

