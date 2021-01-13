Diyarbakır’ın 106 bin nüfuslu Sur ilçesinde pozitif vaka sıfırlandı (2)

KAYMAKAM ÇİFTÇİ: İLÇEDE KORONAVİRÜS ZİNCİRİ KOPTU

Diyarbakır’da, koronavirüs tedbirleriyle pozitif vakanın sıfırlandığı tarihi Sur ilçesinde filyasyon ve izolasyon ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, ilçede koronavirüs zincirinin koptuğunu belirterek, tekrar birleşmemesi için uğraşmaya devam edeceklerini söyledi. Vatandaşın rehavete kapılmadan maske ve sosyal mesafeyle devam etmesi gerektiğini kaydeden Çiftçi, şöyle konuştu:

“Sürecin başından itibaren yoğun bir çalışma, yoğun bir gayret var. Filyasyon ekipleri, izolasyon ekipleri, sayın valimizin koordinasyonunda ve önderliğinde yoğun bir çalışma içindeydiler. Sur ilçemiz için de bu süreçte vakalar kontrollü devam etti. Dün itibarıyla sıfır vakayı gördük çok şükür. Koronavirüs zinciri bir şekilde kopmuş oldu. Bu zincirin tekrar birleşmemesi adına yine maske ve sosyal mesafe ile devam edilmesi lazım. Yine biz aynı hassasiyetle bu zinciri tekrar birleştirmemek adına uğraşacağız. Bu, ‘Artık burada koronavirüs vakası olmayacak’ anlamına gelmiyor. Dolayısıyla aynı hassasiyetle devam etmemiz gerekiyor. Sur için Diyarbakır için güzel bir haber. Sirkülasyonun çok yoğun olduğu bu alanda, bu başarıyı yakalamak bizim için umut vadedici. İnşallah aynı kararlılıkla devam edeceğiz.”

‘SIFIRI BULMUŞKEN, ARTIRMAMAK YÖNÜNDE GAYRET EDECEĞİZ’

Suriçi’ndeki 100 mahallede ve dışındaki mahallelerde yoğun denetimin sürdürüldüğünü vurgulayan Çiftçi, “Şu anda tabi bizim izolasyon ekiplerimiz, muhtarlarımız, öğretmenlerimiz, imamlarımız, sağlık ekiplerimiz, emniyet, jandarma ve zabıta ekipleriyle beraber çok yoğun bir denetim içindeler. Suriçi’nin tamamını gezerek, iş yerlerini denetliyoruz, tedbirlere uyma konusunu denetliyoruz. Dış mahallelerimizde de yine imamlarımız, öğretmenlerimiz, muhtarlarımız eliyle denetimleri gerçekleştiriyoruz. Yoğun bir denetim devam edecek. Bir rehavete kapılmak yok. Aynı kararlılıkla uygulamalarımız devam edecek. İnşallah sıfırı bulmuşken, tekrar artırmamak yönünde yoğun bir gayret içinde olacağız” dedi.

Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)

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