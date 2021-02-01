Diyarbakır’daki pazarda 500 kadın ürettiklerini satıyor

Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’ın yaklaşık 400 bin nüfuslu Bağlar ilçesinde kurulan Türkiye’nin ilk kadın semt pazarında 500 kadın, çoğunluğu kendi bahçelerinde yetiştirdiği ürünleri tezgahlarında satışa sunuyor. Bağlar Kadın Pazarcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hazal Tunç, ilk başta Diyarbakır halkına bu durumu kabullendirmekte zorlandıklarını ifade ederek, “Biz burada 500 kişiye yakın kadın olarak hem ekmek yiyoruz hem de çalışıp gücümüzü herkese gösteriyoruz. Şu anda gururla herkes bizi gösteriyor” dedi.

Türkiye’nin ilk kadın semt pazarı, 2013 yılında Diyarbakır’ın 400 bin nüfuslu merkez Bağlar ilçesinde kuruldu. Kadın pazarcıları ilk zamanlarda kabullenmekte zorlanan Diyarbakırlılar, pazara şimdi yoğun bir ilgi gösteriyor. Pazardaki kadınlar, ürünlerin çoğunu da kendi bahçelerinde yetiştirip tezgahlarında satışa sunuyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kadınların rahat çalışabileceği ve ürünlerini rahatlıkla satabileceği bir pazar oluşturduklarını belirterek, “Buraya seçtiğimiz kadınlarımızın, tamamen geliri ve sosyal güvencesi olmayan insanlar olmasına dikkat ettik” diye konuştu.

‘KADINLAR BU İŞE SAHİP ÇIKTILAR VE İTİBAR KAZANDILAR’

Kadın semt pazarının Türkiye’de bir ilk olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “180 kadınımız burada istihdam ediliyor, çalışanlarıyla birlikte bu sayı 500’ü buluyor. Türkiye’de bir ilk oldu. Kadınlarımızın rahat çalışabileceği, ürünlerini rahatlıkla satabileceği bir pazar oluşturduk. Kadınlarımız bu işe sahip çıktılar ve kısa bir sürede halk arasında ciddi bir konumları, itibarları oldu. Kadın semt pazarına insanlarımız çok rahat bir şekilde gelip alışverişlerini yapıyorlar. İnşallah bunu büyütüp daha yaygın bir hale getireceğiz. Kadınların eli bir yere değdiği zaman orada bereket olur, orada huzur olur, orada bolluk olur. Bir araya gelip bir dernek kurdular ve Diyarbakır’a çok güzel hizmet ediyorlar. Diyarbakır halkımız da kadın semt pazarından gayet memnun, ciddi bir talep var. Bağlar ilçemizde 2’si erkek, 1’i kadın olmak üzere 3 adet semt pazarı var” ifadelerini kullandı.

‘KENDİ BAHÇEMİZDE ÜRETİP BURADA SATIYORUZ’

Pazarda kendi tezgahında çalışan ve aynı zamanda Bağlar Kadın Pazarcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığı görevini yürüten Hazal Tunç, Diyarbakır halkına bu durumu kabullendirmekte zorlandıklarını ifade etti. Çalışıp güçlerini herkese gösterdiklerini vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

“258 kadınla başladık, çeşitli nedenlerle bazı kadın arkadaşlarımız bırakmak zorunda kaldı. 2014’te dışarı çıktık. Dışarıya çıkınca tekrar çoğalmaya başladık. Her birinin 2 elemanı var. Burada 500 kişiye yakın kadın olarak hem ekmek yiyoruz hem de çalışıp gücümüzü herkese gösteriyoruz. Yazın genellikle kendi ürettiklerimizi getirip satıyoruz ama kışın Mersin, Adana ve Antalya ile çalışıyoruz. Patates, soğan ve limon dışında sattığımız tüm ürünler kendi ürettiklerimizdir. İlk açıldığımızda bayağı bir zorlandık. Diyarbakır halkı için kabullenmek çok zordu. Kadın pazarcıyı, kadın esnafı kabullenmiyorlardı ama biz yaptık. Çok da güzel yaptık ve herkese gösterdik. Hal esnafına da, erkek pazarcılara da, belediyeye de gösterdik. Şu anda gururla herkes bizi gösteriyor. Müşteriler çok memnun, çok seviyorlar. Müşterilerimizin çoğu, örneğin kadın müşterilerimiz geliyor, bebekleri ağlıyorsa tezgahın arkasında sandalyeye oturup bebeklerini emziriyorlar. Beraber çay içiyoruz. Bize yemek getiriyorlar, kek getiriyorlar. Biz aile gibi olmuşuz müşterilerimizle.”

‘VERDİĞİMİZ MÜCADELE KADINLARA CESARET VERİYOR’

Pazarda kendi tezgahında çalışan 3 çocuk annesi Fatma Doğan ise zoru başardıklarını ve özgüven kazandıklarını dile getirdi. Mücadelelerinin kadınlara cesaret verdiğini aktaran Doğan, şunları söyledi:

“Umutla başladık, güçle bitirmeye çalışıyoruz. Çok güzel bir duygu. Bir de hele zorsa ve zoru başarıyorsan o ayrı bir duygu ve ayrı bir özgüvendir kendine. Evliyim, 3 çocuğum var. Eşim de inşaatlarda çalışıyor. 6 ay çalışıyor, 6 ay evdedir. Ben de sürekli çalıştığım için evime katkıda bulunuyorum. Bize ilgi de çok büyük. Harcadığımız enerji ve verdiğimiz mücadele birçok kişiye cesaret veriyor. Birçok kişinin, özellikle rakiplerimizin cesaretini kırıyor. Rakiplerimizden kastım erkek pazarcılar. Sadece pazarcılık sektöründe değil, bütün sektörlerde kadınların önünün açılmasını istiyoruz. Bir kadın bir işe el attı mı onun önüne engel bırakacakları yerde engelleri kaldırılsınlar. Korkulacak bir şey yok, kadın bir şey yapmaz. Savaş açmadığınız müddetçe, zırhlarını giydirmediğiniz müddetçe kadın size bir şey yapmaz. Tam tersine faydası olur.”

Pazarda alışveriş yapan Zeynep Güneş de, “Biz memnunuz onlardan. Kadınların bu şekilde çalışması güzel bir şey. Bir de daha titiz davranıyorlar ve işlerini daha güzel yapıyorlar” dedi.

FOTOĞRAFLI