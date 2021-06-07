Diyarbakır’daki narko-terör operasyonunda 33 tutuklama

Burun tıkanıklığının geçici ve kalıcı birçok sebebi bulunduğuna dikkati çeken Op. Dr. Ali Rıza Gökduman “Burun tıkanıklığının kalıcı olduğu durumlarda yaşam kalitesi ciddi şekilde bozulabilir, hipertansiyon ve kalp hastalıkları gibi birçok önemli kronik hastalıklar zaman içerisinde oluşabilir. Ayrıca mecburi ağız solunumu yüzünden normalden daha çok boğaz ve ağız içi enfeksiyonları, diş eti bozuklukları olabilir” dedi.