Diyarbakır’daki evlat nöbetinde aile sayısı 342 oldu

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Selim KAYA- Yakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, Şırnak’tan gelen iki aile ile birlikte 342’ye yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019’da Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1199 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 39 aile, çocuklarına kavuştu. Eyleme katılan aile sayısı Şırnak’ta, 2015’te 15 yaşındayken kaçırılan oğlu İsmail için gelen Yusuf Avil ve yine Şırnak’ta 2014’te 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Kadir için gelen Nizar Atay ile birlikte 342 oldu.

Aileler tarafından karşılanan ve burada konuşma yapan Yusuf Avil, oğlunu almadan eylemine son vermeyeceğini söyledi. Avil, “Oğlum İsmail için Şırnak Silopi’den geliyorum. Oğlum 2015 yılında kaçırıldı ve oğlum için buraya geldim. Oğlum dönene kadar burada kalacağım. Evine dön oğlum, seni bekliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne teslim ol. Pişmanlık yasası var” dedi. Nizar Atay ise açıklama yapmadı. (DHA)

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