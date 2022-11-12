Diyarbakır’daki evlat nöbetinde aile sayısı 330 oldu

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Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 22 yaşındayken dağa kaçırılan oğulları İzzet’i arayama gelen Gülizar- Rüstem Akhan çiftinin katılımıyla 330’a yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019’da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1167 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu. 22 yaşındayken dağa kaçırılan İzzet için Gaziantep’ten gelen Gülizar ve Rüstem Akhan çifti de evlat nöbetine katıldı. Böylece evlat nöbeti tutan aile sayısı, 330’a çıktı.

Oğlunun 2013’te Isparta’da tıp fakültesi öğrencisiyken kaçırıldığını belirten anne Akhan, “Gaziantep’ten geliyoruz. Oğlum 2013’te gitti. Oğlum Isparta’da tıp okuyordu. Oğlumuz çok akıllıydı, kandırıldı. Onu yoldan çıkardılar. 17 yıl boyunca okul okudu ama hiç saygısızlık yapmadı. Biz evladımızı önce Allah’tan sonra kim onu elinin altına aldıysa onlardan istiyoruz. Biz evladımıza hasret kaldık. Neredeysen gel artık. Biz seni unutmadık” dedi. (DHA)

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