Diyarbakır’daki evlat nöbetinde aile sayısı 329 oldu

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Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 2013’te Hakkari’den kaçırılan oğlu Ali için gelen Abdusselam Kaçar ile 329’a yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019’da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1166 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu. 2013’te 17 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Ali için Hakkari’den gelen Abdusselam Kaçar da evlat nöbetine katıldı. Böylece evlat nöbeti tutan aile sayısı, 329’a çıktı. Aileler tarafından karşılanan Abdusselam Kaçar, “Ben Hakkari’den çocuğum için geldim. Oğlum gel, ben senin için HDP’nin önüne geldim. Korkma oğlum, gel. O günden sonra onu görmedim. Oğlum geri gel, burası iyi; dağda ne yapıyorsun? Gel oğlum, seni bekliyoruz” dedi. (DHA)

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