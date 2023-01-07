Diyarbakır’daki ‘Almanak’ operasyonunda 24 tutuklama

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Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da ‘hırsızlık’, ‘gasp’ ile ‘kapkaç’ suçlarını işleyen ve ‘Almanak’ isimli operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nce başlatılan ‘Huzur Alan Projesi’ kapsamında 2022’de ‘hırsızlık’, ‘gasp’ ve ‘kapkaç’ suçlarına karışan 24 şüphelinin adreslerine ‘Önce huzur’ sloganıyla ‘Almanak’ operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 24 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’inin 25 yıl, 3’ünün ise 10 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu; 1 şüphelinin de cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Şüpheliler, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

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