Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 22 yaralı (4)

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KAZADA YAŞAMINI YİTİREN 5 KİŞİ DEFNEDİLDİ

Diyarbakır- Silvan yolunda, otobüsün devrildiği kazada yaşamını yitiren Asel Meygil bebek ile anneannesi Seher Meygil (46), Dilber Çetinkaya (28) ve Zahide Ceyhan’ın (41) cansız bedenleri, yapılan otopsinin ardından yakınları ve sevenlerinin göz yaşları içerisinde Silvan’da toprağa verildi.

35 YAŞINDAKİ VEYSEL’İN 5 AY ÖNCE EVLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kazada yaşamını yitiren Veysel Bünul da yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Bünul’un 5 ay önce evlendiği öğrenildi. (DHA)

Gıyasettin TETİK- İhsan YILMAZ/ DİYARBAKIR, (DHA)

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