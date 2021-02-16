Diyarbakır’da üst geçitteki intihar girişimini polis engelledi

Serhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR (DHA)- DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde üst geçide çıkan ve intihar edeceğini söyleyen kişi, polis ekiplerince kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda yaşandı. Bulvardaki üst geçide çıkan, ismi öğrenilemeyen bir kişi, korkuluklara çıkarak, aşağı doğru sarkıp, bağırmaya başladı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, ikna etmek için konuştukları genci, bir anlık dalgınlığından yararlanıp, kolundan tutarak güvenli yere çekti. Genç, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI