Diyarbakır’da uçuşlara ‘sis’ engeli

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Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, geceden beri etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 20 metrenin altına düşerken, uçaklar iniş- kalkış yapamadı.

Kent merkezinde gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sisten dolayı görüş uzaklığı, yer yer 20 metrenin altına düştü. Sabah yoğunlaşan sisin öğleye kadar etkisini sürdürmesi beklenirken, sürücüler de yollarda dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Diyarbakır Havalimanı’nda uçaklar, iniş- kalkış yapamazken, sisin dağılmasının ardından seferlerin yeniden başlayacağı belirtildi. (DHA)

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