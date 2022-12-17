Diyarbakır’da uçuşlara ‘sis’ engeli

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Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da geceden beri etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı düşerken, uçak seferleri yapılamıyor.

Kentte gece başlayıp, sabah saatlerinde de etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı düşerken, yollardaki sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Diyarbakır Havalimanı’nda uçaklar, iniş ve kalkış yapamazken, sisin dağılmasının ardından seferlerin yeniden başlayacağı belirtildi. (DHA)

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