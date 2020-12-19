Diyarbakır’da tarihi eserleri satmaya çalışan 3 kişi suçüstü yakalandı

Serhat ÖZDEMİR/ÇINAR (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR’ın Çınar ilçesinde Osmanlı, Abbasi ve Zengi dönemlerine ait 1001 bronz sikkeyi satmaya çalışan 3 şüpheli jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmayla Çınar ilçesinde ikamet eden kişilerin, ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 500 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi edindi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla tarihi eserleri satmaya çalışan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada Osmanlı, Abbasi ve Zengi dönemlerine ait 1001 bronz sikke ele geçirildi.

Ele geçirilen bronz sikkeler Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.

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