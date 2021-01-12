Diyarbakır’da, Sultan 1’inci Kılıçarslan’ın mezar aramalarında kalıntılar bulundu

DİCLE Üniversitesi’nde kurulan komisyonun, Anadolu Selçuklu Devleti’nin hükümdarlarından Süleyman Şah’ın oğlu Sultan 1’inci Kılıçaslan’ın Diyarbakır Silvan’daki mezarı Kubbetü’s-Sultan’ın yerinin tespit edilmesi için başlattığı çalışmada, bölgede bulunan 2 mezar açıldı. Mezarlardaki kalıntılar, incelenmek üzere üniversiteye götürüldü.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu olan, kazandığı savaşlarla Haçlı hareketini durduran Süleyman Şah’ın oğlu, 1107 yılında Habur Çayı’nda boğularak, hayatını kaybeden Sultan 1’inci Kılıçarslan’ın Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde olduğu bilinen mezarı Kubbetü’s-Sultan’ın bulunması için Dicle Üniversitesi bünyesinde komisyon kuruldu. Mezar yeri tespit çalışmaları kapsamında, ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi’nde bulunan Orta Çeşme (Kaniya Navin) Parkı’nda bulunan 2 tarihi mezarda kazı çalışması başlatıldı. 3 gün süren çalışmalarda, mezarlarda bulunan kalıntılar, incelenmek üzere Dicle Üniversitesi’ne götürüldü. İncelemenin ardından mezarların kime ait olduğu ortaya çıkacak.

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)-