Diyarbakır’da silahlı arazi kavgası: 1 ölü

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Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’ın Ergani ilçesinde, iki köydeki vatandaşlar arasında çıkan arazi kavgasında başından tabancayla vurulan Salih Kaplan (46) yaşamını yitirdi, 1şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Ergani ilçesine bağlı kırsal Selmanköy Mahallesi’nde meydana geldi. Kırsal Çakartaş Mahallesi’nde toplanan bir grup, komşu köyü olan Selmanköy’e geldi. Burada arazi meselesi yüzünden tartışan iki grup, daha sonra kavga etti. Silahların kullanıldığı kavgada, başından vurulan Salih Kaplan ağır yaralandı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Doktorların burada yaptığı tüm müdahalelere rağmen Salih Kaplan hayatını kaybetti. Kaplan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili jandarma bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Bölgede jandarmanın yoğun güvenlik önlemi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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