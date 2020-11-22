Diyarbakır’da siber operasyon: 272 internet sitesi erişime kapatıldı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalarda terör örgütü PKK propagandası yapan siteler ile yasadışı bahis ve müstehcen yayın içeren 272 internet sitesi erişime kapatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce; 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında yasadışı bahis ve müstehcenlik içerikli yayın faaliyetleri suç teşkil eden ve herhangi bir özel ağ kullanmadan, herkesin erişebileceği şekilde, yurtdışı kaynaklı yayın yapan 218 web sitesi ile ABD ve Fransa’dan PKK/KCK/YPG/YPJ terör örgütü propagandası yapan 54 URL adresi tespit edildi. Toplamda 272 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca (BTK) erişime kapatıldı.

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