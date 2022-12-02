Diyarbakır’da polisin son 1 ayda yaptığı 95 uyuşturucu operasyonuna 85 tutuklama

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Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da kasım ayında uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 496 kişiden 85’i tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kasım ayında uyuşturucu satıcılarına yönelik 95 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 496 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 384’ü hakkında ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan, 112’si hakkında ise ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti veya sağlama’ suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerden 85’i tutuklandı.

Operasyonlarda ayrıca 672 kilogram 326,12 gram skunk, 102 kilo 63,09 gram esrar ve türevleri, 462,81 gram kokain, 253,20 gram metamfetamin, 519 sentetik hap, 318 kök kenevir bitkisi, 38,88 gram eroin, 30 ecstasy, 5 hassas terazi, 1 av tüfeği, 2 Kalaşnikof (AK-47), 2 uzun namlulu şarjör, 78 uzun namlulu silah mermisi, 6 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 8 tabanca şarjörü, 81 tabanca mermisi ele geçirildi. (DHA)

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