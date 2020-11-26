Diyarbakır’da PKK’ya operasyonda 448 kilo esrar ele geçirildi

Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen Yıldırım-7 operasyonunda 448 kilo esrar ile tespit edilen 4 sığınakta da çok sayıda sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı’nca terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla sürdürülen Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, Lice ilçesi kırsal Çavundur ve Kulp ilçesi kırsal Yüklüce ve Hambuj mahalleleri kırsalında başlatılan narko-terörizmle mücadele operasyonu tamamlandı.

Operasyonda, 67 kilosu skunk olmak üzere 448 kilo esrar, 2 tüfek, 3 şarjör, 40 fişek, 9 ısı yalıtımlı şemsiye ve tespit edilen 4 sığınakta çok sayıda yaşam ve sağlık malzemesi ile örgütsel içerikli kitap ele geçirildi. Ele geçirilen esrar maddesi ve delil niteliği taşıyan diğer malzemeler muhafaza altına alınırken, diğerleri ise imha edildi.

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